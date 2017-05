Politik Luhe-Wildenau

08.05.2017

7

0 08.05.2017

Zur Hälfte der Legislaturperiode zog die SPD-Kreistagsfraktion eine Zwischenbilanz. "Positiv und weiter ausbaufähig" - so sieht sie selbst ihr Wirken in der Mitverantwortung im Landkreis Neustadt. Ein auf Zusammenarbeit und Zusammenwirken ausgerichtetes Klima präge das Gremium des Kreistages und auch die Ausschüsse, urteilte der Fraktionsvorsitzender Günter Stich, der Flosser Bürgermeister, bei der Sitzung in Luhe.

Um Dienstleister werben

Ortskerne erhalten

Etabliert habe sich stellvertretende Landrätin Margit Kirzinger. "Die Waidhauser Bürgermeisterin vertritt dabei nicht nur Landkreis und Landrat Andreas Meier, sondern auch die SPD-Kreisrätinnen und -Kreisräte und macht eine sehr guten Job", hieß es nach genau drei Jahren der Wahlperiode 2014-2020. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der SPD-Fraktion werde deutlich. Den Genossen gehe es keinesfalls um ein "Abnicken" von Vorschlägen, sondern auch durchwegs um die Vorstellungen der SPD zum Wohle der gesamten Bevölkerung im Landkreis.Auf eine gute finanzielle Situation kann die Fraktion in den kommenden drei Jahren aufbauen. Die Entschuldung des Landkreises hätten alle Kommunen durch die Kreisumlage mitgetragen, stellte der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Fritz Betzl aus Eschenbach, fest. Es gelte, den gewonnenen Freiraum nun sinnvoll zu nutzen.In Hinblick auf die Demografie sehen die Genossen Handlungsfelder im öffentlichen Personennahverkehr - in Anlehnung an das "Baxi" im Nachbarlandkreis Tirschenreuth. Aber auch die Wirtschaftsförderung, die Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze im Landkreis seien wichtige Themen. "Dienstleistungsunternehmen gelten als Wachstumsunternehmen, um die geworben werden muss", sagte der Luher Bürgermeister Karl-Heinz Preißer. Laut Statistik hinke der Landkreis Neustadt noch weit hinterher.Auch im Tourismus sieht die SPD Handlungsbedarf. "Nachbarlandkreise geben hier ein gutes Beispiel", erklärte Bürgermeister Reiner Gäbl aus Eslarn. Mit der begonnenen Sanierung des Gymnasiums am Felixberg sei bildungspolitisch der richtige Weg eingeschlagen worden. Andere Schulen in der Liegenschaft des Landkreises hätten aber ebenso Sanierungsbedarf. Dieser müsse auch im Tiefbau - bei den Kreisstraßen - Fortsetzung finden. Nicht immer müsse ein Neubau Planungsmaßstab sein.Dem Sterben der Ortskerne müsse im gesamten Landkreis entgegengewirkt werden, betonte Bundestagsabgeordneter Uli Grötsch. Der Bund stelle hier ausreichend Mittel zur Verfügung. Landtagsabgeordnete Annette Karl thematisierte die Landesentwicklung, von der auch der Landkreis profitieren müsse. In der Energiepolitik müssten mutige Schritte erfolgen. Elektroladesäulen könnten nur einen Anfang darstellen.Auf hohem Niveau bewegen sich die freiwilligen Leistungen des Landkreises. Die Erhöhung der Sport- und Kulturförderung sei der richtige Weg, meinte der Pressather Bürgermeister Werner Walberer. Auch gelte es, den Blick über die Landkreisgrenzen zu richten. So sei der Fortbestand des Langlaufzentrums Silberhütte auch ein Anliegen der Neustädter SPD-Kreistagsfraktion.Die Integration von Migranten werde auch den Landkreis nicht nur haushaltsmäßig belasten. Wohnraumförderung müsse neu betrachtet werden. "Es liegt also viel Arbeit und Verantwortung auch in den nächsten Jahren vor uns", fasste Stich zusammen. Die SPD-Fraktion befasse sich damit in verschiedenen Arbeitsgruppen und bemühe sich mit zielgerichteten Anträgen eine weiter um eine gute Entwicklung des Landkreises.