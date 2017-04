Politik Luhe-Wildenau

28.04.2017

Die Frauen-Union setzt auf die bewährte Führung von Sigrid Ziegler. Außerdem freuen sich die Damen auf eine besondere Feier im Advent.

Vorstand Vorsitzende Sigrid Ziegler, Stellvertreterinnen Silvia Ippisch und Elisabeth Seiffert, Kasse Marie Häusler, Protokolle Christine Zandt. Beisitzerinnen: Gabriele Pschierer, Johanna Knorr, Klara Kick und Michaela Schwandner-Vorst. (bey)

Kreisvorsitzende Tanja Schiffmann bat die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung in der Jägerschenke, bereits jetzt an die Kommunalwahl im Jahr 2020 zu denken. "Wichtig ist es, Kandidatinnen zu finden, die bereit sind, sich im Gemeinderat mit einzubringen."Gekommen waren die Hälfte der aktuell 22 Mitglieder. Ziegler zeigte sich erfreut über den konstant bleibenden Mitgliederstand. Der Altersdurchschnitt des 2002 gegründeten Ortsverbands liegt bei 54 Jahren. Es sei daran gedacht, den 15. Geburtstag bei der Weihnachtsfeier mit einem Dankabend für die Treue der Mitglieder zu verbinden, kündigte Ziegler an.Der Fahrradbasar sei bestens gelaufen, betonte die Vorsitzende. Darüber freute sich besonders Schatzmeisterin Marie Häusler. Ziegler hob beim Blick auf die Arbeit im Marktgemeinderat die konstant zurückgehende Pro-Kopf-Verschuldung der Bürger hervor.Kreisvorsitzende Schiffmann dankte für die Arbeit vor Ort. "Ein Dank, der sich immer wiederholt, aber auch nie oft genug ausgesprochen kann." Der Kreisverband wolle die Mitgliederwerbung verstärken. Außerdem seien die kommenden Jahre von einem Wahlmarathon geprägt. "Die Mitglieder sind gefordert, bei Freunden und Bekannten für die CSU-Kandidaten zu werben." Die gute Zusammenarbeit zwischen der Frauen-Union und der CSU Luhe hob CSU-Vorsitzender Norbert Wildenauer hervor.