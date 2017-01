Sport Luhe-Wildenau

Sayda/Sachsen. Im sächsischen Sayda fand das erste von drei Wettkampfwochenenden des DSV-Joka-Schülercups statt. Dabei handelt es sich um eine Rennserie, in der sich die besten Nachwuchslangläuferinnen und Langläufer Deutschlands der Jahrgänge 2002 und 2003 messen. Die Wettkämpfe konnten bei idealen Wetter- und Schneebedingungen durchgeführt werden.

Am Samstag stand ein Sprintwettbewerb über 1,2 Kilometer in der klassischen Technik auf dem Programm. In der Klasse U 14 landeten Franka Grabinger (Hirschau) und Miriam Reisnecker (Luhe-Wildenau), die beide für den SC Monte Kaolino starten einen Doppelsieg landen. Im Prolog hatte zunächst Miriam die Nase vorne, im Finale konnte dann Franka den Spieß umdrehen.Tags darauf wurden für alle Teilnehmer Distanzrennen über 5 Kilometer in der freien Technik ausgetragen. Dabei musste Miriam Reisnecker krankheitsbedingt passen, Franka Grabinger wurde Achte.