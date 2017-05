Vermischtes Luhe-Wildenau

07.05.2017

24

0 07.05.201724

Oberwildenau. (fz) Als Franziska Schmid, Barbara Schrott und Sandra Wahr ihre Kinder zum ersten Mal ins Kinderhaus St. Michael bringen, kommen Erinnerungen hoch. Vieles steht noch immer an dem gleichen Platz wie vor 25 Jahren - als die drei Frauen von ihren Müttern in die Einrichtung gebracht wurden.

Programm Die Feier beginnt am Sonntag, 14. Mai, um 10.15 Uhr mit einem Jubiläumsgottesdienst in der Kirche St. Michael, gestaltet von den Kindergarten-Kindern. Anschließend ist ein Festzug zum Kinderhaus mit Ansprachen und Muttertagüberraschung. Nach dem Mittagessen (Essenmarken im Kinderhaus) beginnt um 13.30 Uhr ein buntes Programm mit Auftritt eines Zauberers, einer großen Tombola und Kinderschminken. Um 15 Uhr ist ein Luftballonwettbewerb. (fz)

Das Kinderhaus St. Michael feiert am Sonntag, 14. Mai, sein 25. Jubiläum - Grund für gleich zwei Generationen, um zu feiern. Schmid, Schrott und Wahr im Eröffnungsjahr in den Kindergarten, im Jubiläumsjahr geht es nun für ihre Kinder los. "Es war ein besonderes Gefühl, den Kindergarten nach so langer Zeit wieder von innen zu sehen", stellen die drei jungen Frauen fest.Trotz der Entwicklung vom Kindergarten zum Kinderhaus ist vieles gleich geblieben. Wahr sieht ihr Foto in der Ahnengallerie am Treppenaufgang, Schrott fühlt sich sofort in ihre Kindheit zurückversetzt, als sie die Puppenecke sieht, in der sie gespielt hat. Auch der Kaufladen sticht den drei Frauen sofort ins Auge. Nach und nach kommen auch Veranstaltungen vor 25 Jahren zurück. Wie sie das erste Krippenspiel in der Kirche mitgestaltet oder bei der Muttertagfeier im Neumann-Saal ihren Müttern ein Lied gesungen haben. "Das Schönste waren die Geburtstage", erzählt Schrott. "Da saß man mitten in der Gruppe auf einem kleinen Stuhl und wurde dann beim Geburtstagslied hochgehoben."Leiterin Iris Widmann und Kinderpflegerin Manuela Fuhrmann sind ebenfalls Urgesteine. Widmann erinnert sich noch an den Start mit einer Vormittags- und Nachmittagsgruppe. "Wir waren zu zwei mit 50 Kindern, erinnern."Heute sind acht Kräfte als Stammpersonal und eine Berufspraktikantin im Kinderhaus beschäftigt. Später erst entstand die verlängerte Gruppe. Als die Einrichtung 1995 angebaut wurde, musste eine Gruppe ins Pfarrheim ausgelagert werden. Seit Januar steht nun das Kindergartenjahr ganz im Zeichen des Jubiläums und die Kinder freuen sich darauf.