Vermischtes Luhe-Wildenau

04.05.2017

305

0 04.05.2017305

Luhe. Aufgepasst. Verkehrsmeldung im Sender mit Bayerns genaustem Stauzeitmesser: "A93 Richtung Hof zwischen Luhe und Weiden-Süd, Sperrung wegen Markierungsarbeiten, Umleitung über die NEW 9". Von Stau keine Rede. Also draufbleiben?

Polizei: "Kurzfristige Aktion"

Nach der Ausfahrt Wernberg sieht's noch gut aus - aber bei Grünau leuchten die ersten Warnblinkanlagen auf. Eine geschlagene Stunde quält sich die Schlange bei Luhe im Reißverschlussverfahren auf die Landstraße bis Weiden. Wäre es da nicht hilfreich, die Öffentlichkeit im Vorfeld zu informieren, um ortskundigen Pendlern Zeit und Ärger zu ersparen?"Die Sperrung war eine kurzfristige Aktion", erklärt Cornelius Peter, Dienstgruppenleiter der Verkehrspolizeiinspektion Weiden. Die "Verkehrsstörung" - zwischen 9 Uhr und Mittag - sei beseitigt. "Die Markierung hat sich aufgelöst", erklärt Karl Ruhland von der Autobahnmeisterei Windischeschenbach. "Wegen ungünstiger Witterung, es musste noch gestreut, werden, hatten wir die Arbeiten um einen Tag verschoben." Und Ruhland gelobt Besserung, "künftig die Presse zu informieren"."Bei der Sperrung handelte es sich um eine aus Sicherheitsgründen erforderliche Sofortmaßnahme", erklärt auch Edith Kolarik, Pressesprecherin der Autobahndirektion Nordbayern. "Da sich die Markierung in der Baustellenverkehrsführung großflächig abgelöst hatte, musste noch vor dem Verkehrsaufkommen am Wochenende in Richtung Norden die Markierung erneuert werden." Die Maßnahme sei so leider nicht voraussehbar gewesen, aber im Hinblick auf die Verkehrssicherheit unabweisbar.