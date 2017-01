Vermischtes Luhe-Wildenau

Luhe/Vohenstrauß. Große Ehre für zwei Persönlichkeiten aus dem Landkreis: Bischof Rudolf Voderholzer ernannte den Luher Pfarrer Arnold Pirner zum Geistlichen Rat und verlieh der Vohenstraußerin Christa Wildenauer die St.-Wolfgangs-Medaille, die höchste Auszeichnung des Oberhirten für Weltchristen.

Das neunte Jahr in Luhe

Am Sonntag feierte der Bischof den vierten Jahrestag seiner Bischofsweihe. Nach einer Dankvesper im Dom lud der Oberhirte zum Festakt ins Kolpinghaus St. Erhard ein. Dabei zeichnete er fünf Priester mit dem Titel "Bischöflich Geistlicher Rat" aus und ehrte drei Frauen und vier Männern mit Wolfgangsmedaille. Damit wolle er seinen "tief empfundenen Dank für all die Geistlichen und Weltchristen auszusprechen, die sich in Kirche und Gesellschaft engagieren".Seit 2008 ist Arnold Pirner (60) Pfarrer für die Pfarrei St. Martin Luhe, die Expositur St. Michael Oberwildenau und die Filialgemeinde St. Barbara Neudorf. Er geht mit viel Ruhe und Fröhlichkeit auf die Menschen zu. Der Bischof skizzierte kurz Pirners Stationen: 1983 in Regensburg zum Priester geweiht, war er Kaplan in Neustadt/WN (1983 bis 1986) und Riedenburg (1986 bis 1988). Ab 1988 wirkte er 20 Jahre als Pfarrer von Elsendorf, Appersdorf und Berghausen in der Hallertau. Seit 8 Jahren ist er nun in Luhe-Wildenau "mit großer Freude und hohem persönlichen Einsatz als Seelsorger tätig", würdigte Voderholzer. "Herzlichen Dank für Ihr vorbildliches Engagement, für Ihr Priestersein, Ihre Sorge für die Menschen, die Ihnen anvertraut sind."Der Jubilar wurde bei der Ehrung von seiner 87-jährigen Mutter, seiner Schwester Roswitha, seiner Pfarrhausfrau Rita Gleißner sowie von den Pfarrgemeinderatssprechern Ulrike Duschner mit Ehemann Markus sowie Albert Baumann mit Gattin Annemarie begleitet. Am Sonntag, 12. Februar, wird Bischof Rudolf zum Pastoralbesuch in Luhe erwartet.Christa Wildenauer, mit der unter anderem ihr Mann Helmut und Dekan Alexander Hösl nach Regensburg gefahren waren, steht in Vohenstrauß für "Kunst & Krempel" . Seit einem Vierteljahrhundert sammelt und verscherbelt die 64-Jährige alte Gegenstände und spendet den Erlös für wohltätige Zwecke. Bisher eine Viertel Million Euro, wie der Bischof in der Laudation begeistert feststellte. "Sie sind die richtige Frau zur richten Zeit am richtigen Ort."