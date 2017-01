Vermischtes Luhe-Wildenau

26.01.2017

Luhe. "Das war der beste Basar seit langem", sind sich die Verantwortlichen einig. 60 Prozent der 10 000 angebotenen Waren wurden verkauft. Das neue Basar-Team mit Steffi Lehnert und Sandra Thaler an der Spitze hat seine Feuertaufe bestanden. Die "alten Hasen", Gabi Preißer und Martina Schwab-Krichenbauer, haben am Samstagabend und Sonntagnachmittag geholfen, die - dank Barcode-Auszeichnung und Scanner-Abrechnung - kurzen Schlangen an den Kassen zu bewältigen. Während der vorzeitige Verkauf für die Schwangeren am Samstag eher ruhig verlief, ging es am Sonntag rund. Das zeigten schon die zugeparkten Straßen rund um die Schule. Große Tüten, mit Frühjahrs- und Sommerbekleidung und sonstiger nützlicher Ausstattung für Babys und Kleinkinder wurden in den Autos verstaut. Ein paar Faschingssachen und Teeniemode waren auch im Angebot. Die Kunden kamen aus der weiten Umgebung. Tschechische Staatsangehörige waren ebenso zu sehen wie ansässige US-Bürger. Um 16 Uhr war das Kuchenbüfett abgeräumt. Auch in der Kaffeeküche hatten sich neue Kräfte bewährt. Freuen darf sich der FC Luhe Markt, der den Erlös für die Jugendarbeit bekommt. Und gefreut haben sich auch Preißer und Schwab-Krichenbauer, die für ihren jahrelangen Einsatz und ihre große Unterstützung jeweils Blumen bekamen. Bild: mh