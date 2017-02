Dank an "rührige" Kameraden

Vermischtes Luhe-Wildenau

22.02.2017

3

0 22.02.2017

Treue Mitglieder sind die Grundlage eines funktionierenden Vereins. Die Soldaten- und Reservistenkameradschaft Oberwildenau ist stolz auf ihre Anhänger und bedankt sich beim Kameradschaftsabend für die langjährige Unterstützung.

Oberwildenau. Heinrich Scheidler, Kreisvorsitzender des Bayerischen Soldatenbundes 1884, lobte die Oberwildenauer Kameradschaft unter Führung von Robert Thoma als "sehr rührig". "Das zeigt sich an den regen Teilnahmen an Veranstaltungen des Kreisverbandes."Er bat die Mitglieder, die wieder etablierte Kameradschaft in Luhe zu unterstützen. Die Soldaten- und Reservistenkameradschaft sei aber nicht nur für den Ort ein wichtiger Faktor, sondern trage auch dazu bei, dass der Gefallenen und Vermissten gedacht wird. Johann Häusler wurde zum Ehrenmitglied ernannt.Für 50 Jahre Treue wurde Gerhart Ermer geehrt. Seit 40 Jahren stehen Siegfried Goschler, Gottfried Grünwald, Josef Kres und Franz Robl zur Kameradschaft. Anton Herreiner, Johann Krause, Helmut Schafhauser, Walter Zaruba und Gerald Ermer sind seit 25 Jahren Mitglied. Seit zehn Jahren gehören Reinhard Meiler, Reiner Müller und Andreas Weißmeyer dazu. Bürgermeister Karl-Heinz Preißer bedankte sich bei den Mitgliedern für die Betreuung des Kriegerdenkmals und die Beteiligung bei der Feier zum Volkstrauertag. "Dadurch zeigt die Kameradschaft ihre enge Verbundenheit zu Oberwildenau."