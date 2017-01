Gratulation zur "Chef-Prüfung" Sabine Hösl qualifizierte Leiterin

Vermischtes Luhe-Wildenau

Luhe. (rgl) Große Freude im Kinderhaus St. Martin: Pfarrer Arnold Pirner (links), Kirchenpfleger Bernhard Irlbacher (rechts), das Team und die Kinder gratulierten Sabine Hösl (Mitte) zur bestandenen Prüfung als Qualifizierte Leiterin des Kinderhauses St. Martin und zum erfolgreichen Abschluss der zweijährigen berufsbegleitenden Ausbildung.

Die Kleinen gratulierten der "Chef-Prüferin" mit einem Plakat und sangen "Weil du deine Prüfung hast, ist bei uns was los". Pirner und Irlbacher überreichten ihr einen Blumenstrauß. Bereits am Tag zuvor erhielt Hösl bei einer Feierstunde in Regensburg das Zertifikat von Diözesancaritasdirektor Diakon Michael Weißmann.