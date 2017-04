Jubelkommunion in Luhe

Vermischtes Luhe-Wildenau

25.04.2017

Luhe. (rgl) Am "Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit" feierte die Pfarrei St. Martin das Fest der Jubelkommunion. 38 Männer und Frauen waren der Einladung gefolgt und zum Teil bis aus Friedrichshafen und Speyer angereist. Pfarrer Arnold Pirner hieß die Jubilare willkommen und freute sich, dass sie nach Luhe gekommen waren, um des Tages zu gedenken, an dem sie einst vor Jahrzehnten als Erstkommunionkinder mit Kerze und Gebetbuch unter Herzklopfen in die Kirche eingezogen waren.

Der Kirchenchor St. Martin unter der Leitung von Ulrike Schwab, Sopranistin Gertrud Werner, die selber zu den Jubilaren gehörte, und Organist Johann Spindler gestalteten den Gottesdienst mit festlicher Musik. Unter den Jubilaren bildeten die 70-Jährigen die stärkste Gruppe. Ein gemeinsames Mittagessen im Gasthaus Tretter schloss sich an.