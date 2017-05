Vermischtes Luhe-Wildenau

03.05.2017

3

0 03.05.2017

Bei herrlichem Sonnenschein zogen am Sonntag zwölf Kommunionjubilare im Kirchenzug vom Pfarrheim zur Expositurkirche St. Michael. Einer davon hatte vor 70 Jahren seinen großen Tag.

Oberwildenau. (rgl) Kommunionhelfer Johann Kiener gedachte seiner Erstkommunion vor 70 Jahren, Kirchenchorsänger Georg Duschner, Ernst Böhm, Christine und Josef Argauer, Hans Schieder und Karl Troidl waren vor 60 Jahren erstmals an den Tisch des Herrn getreten, Pfarrgemeinderatssprecher Albert Baumann, Carola Bäumler, Brigitte Lorenz, Anneliese Herbst und Maria Schafhauser vor 50 Jahren.Der Kirchenchor St. Michael unter der Leitung von Larissa Burghardt sorgte mit festlichen und modernen Gesängen für einen feierlichen Rahmen. Ausgehend vom Sonntagsevangelium wandte sich Pfarrer Arnold Pirner in der Predigt an die Jubilare: "Wahrscheinlich gab es im Laufe Ihrer Lebensreise auch manche Stürme zu bestehen, manche Nächte von Erfolglosigkeit und Enttäuschung auszuhalten. Ich hoffe, dass Sie dabei immer wieder spüren durften: Der Herr ist da. Jesus ist bei mir, in meinem Lebensboot. Er ist an meiner Seite. Er schenkt mir Kraft, wenn ich bete, wenn ich seinen Leib empfange in der heiligen Kommunion. Ich wünsche Ihnen, dass Sie auch in Zukunft den auferstandenen Herrn immer an ihrer Seite spüren, dass Sie sich immer wieder von ihm stärken und auch führen lassen, bei ihm Halt und Geborgenheit erfahren und so immer mehr zu einem erfüllten Leben finden."Die Feier ging mit dem Mittagessen im Naabtalhaus weiter, wo die Jubilare viele Erinnerungen austauschten.