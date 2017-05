Vermischtes Luhe-Wildenau

Am heutigen Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr fuhr eine 21-jährige aus dem Landkreis Schwandorf mit ihrem Chevrolet auf der St 2657 von Wernberg kommend in Richtung Luhe. Laut Mitteilung der Polizei kam sie aufgrund von Unachtsamkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab.

Ihr Chevrolet überschlug sich im Böschungsbereich und blieb mit Totalschaden auf dem Dach liegen. Die 21-jährige hatte jedoch Glück im Unglück, dass sie bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt wurde. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.