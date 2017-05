Vermischtes Luhe-Wildenau

07.05.2017

Luhe. Lange blonde Haare, eine leicht getönte Brille und dazu eine Stimme, die an die Glamour-Rockgrößen der 70er und 80er Jahre erinnert - Mathias "Lemmy" Kiener macht nicht nur äußerlich keinen Hehl daraus, dass er ein Kind der 80er ist. "In diesem Jahrzehnt bin ich aufgewachsen. Ich bin mit dieser Musik groß geworden", sagt er im "349er - House of Rock/Bar & Musik" zu Beginn seines Konzertes.

Es war ein Versprechen, das M. K. unplugged - so heißt sein aktuelles Solo-Projekt - vom ersten Song an konsequent einlöste. Ab und an gab es kleine musikalische Abschweifer in die 70er und auch 90er Jahre. Eines wurde schnell klar: Kiener, früher Mitglied bei "AC/DX." und "Roxxess", ist ein Vollblutmusiker.Egal ob "Time has come" von Midnight Oil, "Nothing else matters" von Metallica oder "Jessie's girl" von Rick Springfield - "Lemmy" bedient sich an den Originalen, aber verpasst ihnen neue Arrangements, die die Songs einzigartig machen. Alle Lieder interpretierte er ohne viel elektronischen Zusatz, es kamen lediglich Looper sowie Stomp Boxen zum Einsatz.