Vermischtes Luhe-Wildenau

08.09.2016

Albert Baumann beglückwünschte Pfarrer Pirner mit herzlichen Worten. In seiner Funktion als Pfarrgemeinderatssprecher, Mesner und Ministrantenbetreuer dankte er dem Geistlichen für sein Wirken und das harmonische Miteinander.Katharina Pschierer überbrachte die Glückwünsche im Namen der Oberwildenauer Minis. Sie hob die Geduld und den Humor des Pfarrers im Umgang mit seinen Minis hervor. Sie zeige sich nicht nur in der Sakristei, sondern auch jedes Jahr beim mehrtägigen Ausflug.Als Geschenk überreichten Maximilian Biehler und Monika Steiner eine kleine Ziege aus Holz mit einem Geldschein um den Hals. Der Kauf eines solchen Tiers ermöglicht einer Familie in Afrika eine bessere Existenz. Mit dem Geld will Pfarrer Pirner ein Projekt von Misereor unterstützen. Alle Minis gratulierten dem sichtlich bewegten Jubilar persönlich mit einer Rose.