Mit Schmalzlocke, Petticoat und dröhnenden Motoren

Vermischtes Luhe-Wildenau

23.02.2017

8

0 23.02.2017

Luhe. Die Jugend startet mit röhrenden Motoren in die heiße Phase des Faschings. Mit 500 Pferdestärken und rosa glänzendem Chrom, dazu Schmalzlocke, Lederjacke und Petticoat lassen sie die 50er Jahre nach amerikanischem Vorbild wieder aufleben. Rund drei Wochen lang haben sie hingearbeitet, um den "Faschingswong" fit zu machen. Gemeinsam wurde geschweißt, gesägt, gehämmert und lackiert. So entstand aus einem 50 Euro Ford Mondeo ein wuchtiger, offener Cadillac mit passendem Sound. Weiße Reifen, schwarzes Innenleben, silberne Stoßstangen und das Nummernschild "Louh" 2017" machen den Boliden perfekt. "Back to the 50's" ist auch auf dem Traktoranhänger zu lesen, auf dem das Narrenvolk fährt. Am Sonntag rollen sie durch Neustadt, am Faschingsdienstag durch Pfreimd. Bild: mh