Vermischtes Luhe-Wildenau

28.05.2017

Das dreitägige Treffen der Motorradfreunde Last Minute entwickelt sich zur Familienveranstaltung. Wer in sein will, kommt mit einer Harley Davidson oder einem Mini-Bike für den Nachwuchs.

Neudorf. (hme) Die Organisatoren um Präsident Philipp Guber haben die "Hierold-Ranch" in vielen Stunden Arbeit in eine Partylandschaft verwandelt. Sie sorgten für Ausschank, Grillhütte, Lagerfeuer samt Holzvorrat, Zeltplatz und die Bühne, auf der am Samstag die Musiker der Band "Rock-Box" standen.Am Freitag hielt sich der Besuch noch in Grenzen. Der Abend diente den Helfern als "Warm Up". Ganz anders sah es am Samstag aus. Nicht nur viele Biker aus der gesamten Oberpfalz steuerten den Festplatz an, auch viele Besucher ohne Zweiraduntersatz aus dem Ort und der Umgebung erschienen. Manche Besucher brachten auch gleich die ganze Familie mit. Somit scheinen die Biker auch eine Lösung für ihr Nachwuchsproblem zu finden.Ganz nach dem Geschmack der Biker waren die gecoverten Rocksongs der Regensburger Band "Rock-Box". Frontfrau Mucki Knott begeisterte nicht nur mit ihrer voluminösen Stimme die Männerwelt. Zu später Stunde versammelten sich die Gäste dann um das überdimensionale Lagerfeuer, das ständig nachgeheizt wurde. Pokale gab es für zahlreiche Biker in ganz unterschiedlichen Kategorien.