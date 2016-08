Vermischtes Luhe-Wildenau

Trauriges Ende einer groß angelegten Vermisstensuche: Am frühen Samstagmorgen fand ein Waldarbeiter und Jäger im Bereich Ödhof einen 82-jährigen Neudorfer tot auf seinem Traktor sitzend.

Bereits am Freitagabend hatten ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera sowie die Feuerwehr Neudorf und Angehörige nach dem Rentner gesucht - jedoch ohne Erfolg. Am Samstag ab 8 Uhr setzten die EInsatzkräfte die Suche fort, diesmal mit der Unterstützung der Feuerwehren Oberwildenau und Holzhammer sowie der Bergwacht. Der Senior war, ersten Erkenntnissen zufolge, bereits am Mittwoch zur Waldarbeit aufgebrochen. Den Angehörigen fiel dessen Verschwinden jedoch erst am Freitag auf, worauf sie die Polizei informierten. Die Todesursache ist noch unklar.