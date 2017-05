Vermischtes Luhe-Wildenau

26.05.2017

24

0 26.05.201724

Ein Anwohner alarmierte am Donnerstag gegen 1 Uhr die Polizei und meldete Einbrecher im Nachbargrundstück in Oberwildenau. Die Polizei fasste kurze Zeit später sechs Jugendliche, die die Tat gestanden.

Durch Fenster eingestiegen

Ein Oberwildenauer benachrichtigte am Donnerstag um 1 Uhr die Einsatzzentrale, dass er in einem derzeit unbewohnten Nachbarsanwesen mehrere mutmaßliche Einbrecher mit Taschenlampen beobachtet hätte. Die Personen seien geflüchtet, als sie ihn bemerkten. Der Anwohner konnte noch erkennen, dass die Flüchtenden einen großen Rucksack dabei hatten und einer einen Kapuzenpulli trug.Die vier eingesetzten Streifen trafen bei der Fahndung an der Naabbrücke auf sechs Jugendliche, die letztlich zugaben, in das Anwesen durch ein offenes Fenster eingestiegen zu sein und sich dort längere Zeit aufgehalten zu haben.Die Jugendlichen hatten vor ihrer Flucht diverse Gegenstände mitgenommen, die sie noch dabei hatten. Die sechs 16-Jährigen, die nun eine Anzeige wegen Einbruchdiebstahls erwarten, wurden den Eltern übergeben.