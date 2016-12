Vermischtes Luhe-Wildenau

23.12.2016

23.12.2016

Es ist ein Fall mit vielen Unbekannten, den die Kriminalpolizei Weiden da lösen will. Fest steht, er handelt von einem Auto mit einem satten Zeitwert von 90 000 Euro, das irgendwann am Donnerstag zwischen 1 und 6 Uhr aus dem Holunderweg in Luhe-Wildenau verschwunden ist. Hier jedenfalls hatte ein Oberwildenauer den Wagen abgestellt. Nun sucht die Polizei den Unbekannten, der für den Diebstahl verantwortlich ist.

An der Stelle ist die nächste Unbekannte zu erwähnen: Der graue Audi A 6 Avant wurde laut Polizei "auf bisher unbekannte Art und Weise entwendet". Deshalb bitten die Ordnungshüter dringend um Hinweise zur Aufklärung der Tat unter Telefon 0961/401-291.