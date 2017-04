Kultur Mähring

25.04.2017

Feuriger Paso Doble und Ungarische Tänze gehören nicht zur üblichen Klangkulisse in der Kirche. Und Alphörner sind dort auch eher selten zu finden.

Musikalischer Dialog

Großkonreuth/Mitterteich. (wg) Mit ihrem 7. Osterkonzert begeisterten am Wochenende die Großkonreuther Blasmusik und die Stadtkapelle Mitterteich bei Auftritten in den Pfarrkirchen der Orte. In dem großen sinfonischen Blasorchester wirkten zudem befreundete Musiker aus der nördlichen Oberpfalz und dem benachbarten Tschechien mit. Am Ende gab es jeweils "Standing Ovations" für die Musiker unter der Leitung von Dirigenten Markus Werner.Präsentiert wurden Filmmusik, zeitgenössische Werke sowie Arrangements aus der Klassik. In einer Projektarbeitswoche nach den Ostertagen erarbeiteten sich die Musiker die nicht einfache Literatur. Markus Werner freute sich über "ein volles Kirchenschiff" in Großkonreuth, wo das erste Konzert statt fand. Auch am Sonntag in Mitterteich war das Konzert gut besucht. Wolfram Strehl fungierte als Moderator und Musiker. Da der Eintritt frei war, wurde am Ende um eine Spende gebeten, die der Nachwuchsförderung zugute kommt. Wie Markus Werner sagte, kosteten allein die Noten für das rund eineinhalbstündige Konzert rund 1000 Euro. Die mehr als 60 Musiker begannen mit einem "Marche Triomphale" von Jean-Baptiste Lully (arr. Colette Mourey), ein feierlicher Triumph-Marsch aus dem Barock. Danach folgte unter anderem Filmmusik aus dem Action-Thriller "The Rock" von Hans Zimmer (arr. John Glenesk Mortimer). "La Califfa" von Ennio Morricone (arr. John Glenesk Mortimer) begeisterte die Zuhörer. Morricone hat die Musik zu über 500 Filmen komponiert, etwa für "Spiel mir das Lied vom Tod". "Hungarian Dance N°1" von Johannes Brahms (arr. José Schyns) entführte das Publikum nach Ungarn und in die Welt der Zigeunermusik.Nichts ist unmöglich! Das zeigten die erfinderischen Musiker unter Markus Werner, der für ein Novum in der Pfarrkirche St. Johannes sorgte. Die Großkonreuther Alphornbläser hatten es nicht leicht, die Instrumente unbeschadet in den Altarraum zu bringen. Mit dem "Concertino 1. Satz" von Gottfried Veit (1943 in Bozen geboren, er hat über 300 Kompositionen geschrieben) lieferten sich die sieben Alphornbläser als Solisten einen musikalischen Dialog mit dem voll besetzten Orchester. Weiter ging es unter anderem mit der Filmmusik "Romeo & Juliet" von Nino Rota (arr. John Glenesk Mortimer). Ebenfalls aus Kino und Fernsehen bekannt ist "Schindler's Liste" (Komposition von John Williams, arr. John Moss). Der Filmkomponist hat dafür einen Oscar erhalten. Von Moss stammt auch die Musik für weitere weltbekannte Filme, wie "Star Wars" oder drei "Harry Potter"-Filme. Solistin Lena Stingl (Violine) ließ die Zuhörer die Hoffnung und Traurigkeit und Verzweiflung der Juden spüren, dies alles floss in die leidenschaftliche Musik mit ein. Mit "Maria Gil Herrero" von Ferrer Ferran wurden die Zuhörer in die Welt des Paso Doble entführt. Die feuerige Musik wurde in Großkonreuth mit einem spektakulären Saxophon-Solo eröffnet! Das letzte Stück "Musica Gloriosa" stammte von Alfred Bösendorfer und war eine festliche Musik mit schönen Fanfaren-Einschlüssen. Nach dem langanhaltenden Applaus gab es "De Deum" als Zugabe.Bürgermeister Josef Schmidkonz bedankte sich im Namen aller Konzertbesucher beim Orchester. "So was Großartiges bekommt man nicht oft geboten!"