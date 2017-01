Politik Mähring

23.01.2017

Was die Gemeinde 2017 erwartet, hatte Bürgermeister Josef Schmidkonz in der Gemeinderats-Abschlusssitzung vorgetragen. Fest im Plan sei ein Teil des Radweges nach Tirschenreuth - zumindest ab der Flurgrenze bis nach Frauenreuth.

Ein Antrag auf Sanierung des Angers in Großkonreuth sei in Arbeit, um das Umfeld beim neuen Feuerwehrhaus zu verbessern und zu gestalten. Über das Amt für Ländliche Entwicklung werde ein Zuschuss erhofft. Ein Planungsbüro sei bereits beauftragt. Über die Förderung innerörtlichen Leerstands durch das Amt für Ländliche Entwicklung, für Gebäude, die sich in gemeindlicher Hand befinden, gebe es 90 Prozent Förderung, um diese einer neuen Verwertung zuzuführen."Wir wollen den Fuß in die Tür bringen", so Schmidkonz. Die Wasserversorgung sei weiter zu verbessern. Ein Antrag für ein neues Dach für die Schule wurde über ein kommunales Förderprogramm gestellt. Bis zu 97 000 Euro Förderung, das sind 85 bis 90 Prozent, seien möglich.Zum 1. Juli bekomme die Gemeinde zur Verbesserung in Griesbach den Standort für einen Rettungswagen, welcher von 8 bis 20 Uhr besetzt sein wird. Vorerst für 18 Monate auf Probe, aber Schmidkonz hofft schon jetzt auf eine Verlängerung."Wenn die Bürger den Sanka rufen, ist der dann über diese Station schneller da als bisher. Das ist für die gesamte Gemeinde positiv - ein Glücksfall, so Schmidkonz. "Aber ohne Förderung können wir Verschiedenes nicht schaffen mit unserem Haushalt."