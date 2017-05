Schießen um Scheiben und Pokale

Sport Mähring

01.05.2017

Nicht nur die neuen Schützenkönige hatten Grund zur Freude. Bei der Proklamation standen auch die neuen Vereinsmeister im Mittelpunkt. Außerdem wurde treue Mitglieder ausgezeichnet.

Zuschuss zur Renovierung

Treue Mitglieder

Vereinsmeister 2017

Scheiben und Pokale

(wg) Für 10, 25 und 40 Jahre Zugehörigkeit zum Schützenverein "Linda" gab es Urkunden als kleine Anerkennung. Bei der Königsfeier (wir berichteten) wurden außerdem Ehrenurkunden des BSSB für 25 und 40 Jahre Mitgliedschaft verliehen. Bürgermeister Josef Schmidkonz gratulierte den Geehrten zur Auszeichnung. "Ich verfolge immer, was bei euch geboten ist", war das Gemeindeoberhaupt stolz auf den Einsatz der "Linda"-Schützen. "Es ist schön, dass ihr die Jugend so begeistern könnt." Für den Nachwuchs in den Vereinen müsse man etwas tun, und in Mähring laufe das hervorragend.Mit der Renovierung des Schützenheims habe sich der Verein viel vorgenommen. Bei den großen Summen sei der Zuschuss der Gemeinde leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein, warb Schmidkonz um Verständnis, dass sich die Gemeinde an die irgendwann festgelegte Obergrenze halten müsse. Für die Arbeiten brauche der Verein viele Freiwillige, "aber das ist in Mähring eine Selbstverständlichkeit, dass die Leute zusammenhelfen."Leider hatten sich die meisten der zu Ehrenden entschuldigt, ihnen werden die Auszeichnungen nachgereicht. Seit 10 Jahren im Schützenverein ist Martin Riedl. Für 25 Jahre Treue geehrt wird Elisabeth Schön. Für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt werden Walter Weber, Wolfgang Schmid, Oswald Weis und Konrad Zeislmeier. Die Ehrungen durch den Bayerischen Sportschützenbund nahm Gauschützenmeister Manfred Zölch vor. Seit 25 Jahren beim BSSB ist Elisabeth Schön. Eine Ehrenurkunde für 40 Jahre Treue erhalten Walter Weber, Oswald Weis und Wolfgang Schmid.Sportleiter Uwe Dybicki gab die Vereinsmeister 2017 bekannt: Schülerklasse Florian Beer (152 Ringe), Damenklasse Sarah Zintl (382 Ringe), Klasse mit Hilfsmitteln Wolfgang Eckert (350 Ringe). Vereinsmeister wurden außerdem: Jugend männlich Moritz Kilian 325 Ringe, Junioren A Martin Riedl 352 Ringe, Junioren B männlich Lukas Lanzendörfer (307 Ringe). In der Herrenaltersklasse holte sich Dieter Beer den Titel (363 Ringe), in der Damenaltersklasse Gabi Zintl (334 Ringe). Auch mit der Luftpistole wurde geschossen, Vereinsmeister wurden: Herren-Altersklasse Peter Zeislmeier (318 Ringe) und Schützenklasse Uwe Dybicki (375 Ringe.Beim Königsschießen wurden weitere Wettbewerbe ausgetragen, dabei ging es um Geldpreise, Scheiben und den Jugend-Pokal. Sportleiter Uwe Dybicki gratulierte den Gewinnern beim Schießen auf die Glücksscheibe. Sieger wurde mit einem Super-Ergebnis ein Jungschütze, der noch gar nicht lange schießt. Johannes Gleißner erreichte einen 18-Teiler, gefolgt von Michael Riedl (44-Teiler) und Uwe Dybicki (55-Teiler).Zweiter Vorsitzender Martin Freundl überreichte die Geldpreise für die besten Schützen auf die Adlerscheibe: 1. Sarah Zintl (15-Teiler), 2. Bernd Kraus (35,2-Teiler), 3. Robert Müller (50,8-Teiler). Weiter ging es mit der Meister-Serie, hier war Sarah Zintl mit 98 Ringen Siegerin, knapp dahinter Michael Riedl (97 Ringe) und Thomas Göhl (96 Ringe). Jugendleiter Martin Riedl überreichte den Jugendpokal an Florian Beer, der mit einem 151,3-Teiler den Zweitplatzierten Moritz Kilian (335,1-Teiler) und den Drittplatzierten Johannes Gleißner (422,1-Teiler) weit hinter sich ließ.Bei der Zufallsscheibe legte Gauschützenmeister Manfred Zölch einen 401,7-Teiler vor. Vorsitzende Gabi Zintl freute sich, dass 26 Schützen teilgenommen haben. Sieger wurde Manfred Freundl, der mit einem 339,8-Teiler nur ganz knapp daneben lag. Zweiter wurde Peter Zeislmeier, Dritter Uwe Dybicki.