Vermischtes Mähring

19.02.2017

3

0 19.02.2017

Mit einem gemeinsamen Frühstück "beschenkte" sich der Katholische Frauenbund selbst zum 40. Geburtstag. Und mit ihm einen ganzen Saal von Besucherinnen. Und den "mischte" Gstanzlsängerin Renate Maier auf.

Griesbach. (wg) Es fehlte an nichts! Von Flammkuchen und Pizzaschnecken über Croissants, Köichla und Windbeutel bis hin zu Russischen Eiern und einer ganze Batterie köstlicher Marmeladen reichte das Angebot. Dazu gab es Kaffee und verschiedene Tees, Säfte und Mineralwasser.Bezirksbeirat Pfarrer Anton Witt wünschte dem Jubelverein Hoffnung und Mut für die Zukunft. Um diese war es ihm in Griesbach nicht bange. "Zwei Sachen gibt es immer auf dem Dorf: die Feuerwehr und den Frauenbund!" Pfarrer Dr. Charles Ifemeje betonte, dass er die Arbeit des Vereins, das Wirken und Engagement der Frauen in der Pfarrgemeinde sehr zu schätzen wisse. "Ihre Hilfe in allen Belangen würde uns sehr fehlen." Ob Ostern oder Weihnachten, Maiandachten oder Rosenkranz, Fronleichnam oder Fasching, die Frauen seien sehr aktiv. In seiner Heimat Nigeria spielten Frauen eine große Rolle. "Der Frauenbund genießt Achtung und Ehrfurcht in Familien und Gesellschaft!"Herzlichen Glückwunsch im Namen der Marktgemeinde sagte Bürgermeister Josef Schmidkonz. " "Ohne Frauenbund wäre das Gemeindeleben nicht denkbar - auch politisch." Der Einsatz der Frauen sei unbezahlbar. "Viele Veranstaltungen wären nicht möglich ohne ihr Zutun. Ihr arbeitet immer für das Wohl der Pfarrei und der Gemeinde, aber auch der Hilfsbedürftigen." Mitgebracht hatte das Gemeindeoberhaupt einen Scheck als Unterstützung für die Jubiläumsfeierlichkeiten.Bezirksvorsitzende Margareta Nies und Erna Weis hatten ebenfalls Schecks mit dabei. Sie gratulierten Vorsitzenden Marion Röckl und ihren Mitstreiterinnen. "Wir freuen uns mit euch über euer Jubiläum, weiterhin alles Gute!"Auch wenn sie keine aus dem Fernsehen bekannte Kabarettistin ist: Hochzeitsladerin und Gstanzlsängerin Renate Maier aus dem Rottal brachte den Saal beim Jubiläums-Frauenfrühstück zum Kochen. Mit viel Witz und trockenem Humor zog sie die Zuhörerinnen in ihren Bann. Zwischen den Auftritten musste die Gaudi-Künstlerin Autogramme schreiben.Gleich mehrere Zugaben musste auch die Tanzgruppe "X-Tream" aus Mitterteich geben, die jungen Damen begeisterten zum Auftakt mit einem irisch anmutenden Tanz. Der Faschingsverein "Gaudiwurm" aus Mitterteich war vertreten mit Präsidentin, Prinzenpaar Daniela I. und Jens I. sowie dem Kinderprinzenpaar Vreni und Max. Die Vertreter des Faschingsvereins hatten auch einige Orden mitgebracht für Pfarrer Ifemeje und Vorsitzende Maria Röckl und Bürgermeister Josef Schmidkonz.Urkomisch die Geschichte von den Frauenbund-Damen, die sich am Flughafen trafen, um nach Mallorca zu fliegen: Die erste hatte ein Kletterseil dabei, die zweite eine Schwimmweste, die dritte schwarze Schuhcreme: "Falls wir abstürzen. Denn: die ,Black Box' wird als erstes gesucht!"