Am Sonntag Faschingszug in Mähring

12.02.2017

"Mähring helau! Rosamunde helau! Mähring helau!" Mit diesem "dreifach kräftigen Ruf" wird der 47. Faschingszug des Faschingsvereins "Rosamunde" am Sonntag, 19. Februar, eröffnet. Bisher haben sich 44 Fußgruppen und Themenwagen angemeldet. Um 13.30 Uhr wird sich am Sonntag der Mähringer "Gaudiwurm" in Bewegung setzen, um die Zuschauer mit farbenfrohen Kostümen und tollen Themenwagen zu erfreuen. Natürlich würde es die Veranstalter freuen, wenn auch die Zuschauer maskiert kommen.

Kekse fürs Volk

Party am Parkplatz

Noch anmelden

Durchfahrt gesperrt Der Faschingsverein "Rosamunde" bittet dringend um Beachtung: Ab 13 Uhr ist am Sonntag die Ortsdurchfahrt von Mähring gesperrt! Parkmöglichkeiten gibt es auf der Wiese neben den Feuerwehrhaus und auf dem Festplatz. Die Feuerwehr Mähring sorgt für die Absicherung des Gaudiwurms, für die Verkehrsregelung und Parkplatz-Einweisung. Die Aktiven, die am Faschingszug teilnehmen, können - ebenso wie Busse - am Festplatz parken. (wg)

Wie immer werden die Gruppierungen und Wagen am Ende vor dem alten Rathaus - dem "Gelebten Museum" - in humorvoller Weise vorgestellt, bevor alle Teilnehmer und Zuschauer ins Pfarr- und Jugendheim eingeladen sind. Dort findet der traditionelle Kinderfasching im Saal statt (es spielt Manfred Raschke). Auf dem Parkplatz steigt die "After-Zug-Party" für die Erwachsenen. Start des Faschingszuges ist um 13.30 Uhr, Aufstellung für die Teilnehmer bereits um 13 Uhr in der Zollstraße. Der Faschingszug wird angeführt vom "Taferl-Bulldog" (Zugführungwagen) und der Standarte des Faschingsvereins "Rosamunde" und dem Werbewagen. Dahinter reihen sich die vier Garden (Schülergarde, Jugendgarde, Prinzengarde und Schautanzgarde) ein. Auch das Männerballett und die Nachwuchsgarde sind mit von der Partie. Der Gaudiwurm schlängelt sich von der Zollstraße über Haupt- und Bingerstraße hoch zum Marktplatz, wo die Themenwagen und Gruppen wie üblich auf humorvolle Art und Weise dem Publikum vorgestellt werden.Auf dem großen Wagen des Elferrats werden die Ehrengäste zusammen mit Präsidium und Vorstand, Elferrat und Damenelferrat Platz finden. Ausgeworfen und an das närrische Volk verteilt werden unter anderem Popcorn, Chips, Fruchtgummi, Kekse, Schokolade, Puffreis, Lollies, Kaugummi, Waffeln, aber auch Spielzeug-Trucks, ferngesteuerte Trucks, Spielzeugtüten, Eierschneider, Teesiebe, Nähzeug, Gurkenschäler und natürlich diverse Schäpse oder Porzellantassen mit Spezialdekor "Faschingszug 2017".Zum dritten Mal mit dabei sein wird die Faschingsgesellschaft des TSV Krummennaab, außerdem wie alle Jahre die Faschingsgesellschaften "Tursiana" aus Tirschenreuth, "Weiß-Blau" aus Wiesau und die Faschingsgesellschaft "Gaudiwurm" aus Mitterteich. Vereine, Stammtische und Gruppierungen aus der Großgemeinde Mähring und aus dem ganzen Landkreis werden mit fantasievollen Themenwagen oder als Fußgruppen den "Gaudiwurm" bereichern. Für die Musik sorgen die Großkonreuther Blasmusik und die Mitterteicher Stadtkapelle.Wie immer werden beim Faschingszug Ereignisse aus der Marktgemeinde, aus dem Landkreis, aus der kleinen und großen Politik und aus der ganzen Welt "derbleckt und aufs Korn genommen". Stärken und Aufwärmen können sich die Zuschauer an der Nepomuk-Brücke mit verschiedenen Getränken, außerdem gibt es dort einen Grillstand. Nach dem Faschingszug (gegen 15 Uhr) sind alle Buben und Mädchen eingeladen zum Kinderfasching im Pfarrheim (Eintritt frei), es spielt Manfred Raschke. Die "After-Zug-Party" für die Erwachsenen findet auf dem Parkplatz statt (mit Sekt- und Schnapsbar). Alle Faschingszug-Besucher sind herzlich willkommen.Bis Freitag, 17. Februar, können sich "Kurzentschlossene" - egal ob Verein oder Stammtisch - noch bei Vorsitzenden Marcus Kilian unter Telefon 09639/912 175 für eine Teilnahme am Zug anmelden.