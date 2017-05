Vermischtes Mähring

10.05.2017

Zehn Jahre hat Klaus Schöner die CSU in Griesbach angeführt. Jetzt rückt mit Susanne Gmeiner eine Frau an die Spitze des Ortsverbandes nach.

Radwegstrecke geändert

Griesbach. (wg) Bei der Jahresversammlung durfte Landtagsabgeordneter Tobias Reiß an den Besuch von Landwirtschaftsminister Helmut Brunner erinnern. "Der Minister war begeistert von der Vielfalt und wie gut ihr hier aufgestellt seid", bescheinigte Reiß. Der Abgeordnete leitete dann die Wahl der neuen CSU-Spitze. Das Ergebnis: 1. Vorsitzende Susanne Gmeiner, 2. Vorsitzender Gerhard Kraus (vorher Susanne Gmeiner), 3. Vorsitzender Georg Rubenbauer (vorher Gerhard Kraus), Schriftführerin Inge Seidl, Schatzmeister German Hartmann, Kassenprüfer Gisbert Kusche und Roland Herzog, Beisitzer Klaus Schöner, Oswald Seidl, Adalbert Sporrer und Erich Beck. Delegierte in die Kreisvertreterversammlung sind German Hartmann, Klaus Schöner und Gerhard Kraus, Ersatzdelegierte Xaver Beck, Susanne Gmeiner und Oswald Seidl. Delegierter zur Landtags- und Bezirkstagswahl wurde German Hartmann, Ersatzdelegierte Susanne Gmeiner.MdL Tobias Reiß ging in seinen Ausführungen auch auf die anstehenden Wahlen ein, bei denen Reiner Meier auf Platz 30 für die CSU antreten wird. "Wir haben eine gute, ausgewogene Liste mit vielen jungen Bewerbern, auch zwei oder drei aus der Oberpfalz", beurteilte Reiß. Insgesamt sei man sehr gut aufgestellt.Ein Thema bei der Jahresversammlung war die Schule in Griesbach. Die Gemeinde profitiere vom Programm für Leerstände, aus dem es 90 Prozent Förderung gebe. Zudem sei eine Förderung über das Amt für Ländliche Entwicklung über die Dorferneuerung möglich. Zu den ersten Projekten in der Oberpfalz gehört der Abriss des Schulhauses, den die CSU Griesbach-Großkonreuth beantragt hatte. Damit soll der Weg zu einer Verbesserung der Ortsmitte freigemacht werden. Allerdings gibt es laut German Hartmann "Bewahrer", die wollen, dass die Schule bleibt. "Der Antrag der CSU wurde nicht gestellt für einen Abriss des Schulhauses, sondern zur Schaffung eines neuen Baugebietes", korrigierte Hartmann. Klaus Schöner erinnerte, dass die Blaskapelle Großkonreuth Räume braucht, einen Saal und einen Raum für die Instrumente und zum Proben.Bei der Versammlung informierte Schöner noch über die Beitragserhöhungen, die heuer wieder durchgeführt wurden. Die anwesenden Markträte gaben einen Einblick in aktuelle Themen aus der Gemeindepolitik. Der geplante Radweg, so vermuteten die Räte , werde wohl nichts werden, nachdem Tirschenreuth die Strecke ändern will. Kritik gab es an der Info-Versammlung zum Straßenbau in Poppenreuth, die nur eine Woche vor Baubeginn angesetzt war.