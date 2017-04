Vermischtes Mähring

26.04.2017

6

0 26.04.2017

(wg) Am "Weißen Sonntag" traten in der Pfarrei Mähring erstmals drei Buben an den Tisch des Herrn. Pfarrer Armin Maierhofer gestaltete den festlichen Gottesdienst der Erstkommunion, dem ein Kirchenzug voran gegangen war, in der Pfarrkirche St. Katharina. Die musikalische Umrahmung übernahm die Gruppe "TonArt" aus Wondreb.

Am "Fest der göttlichen Barmherzigkeit" wurden die Erstkommunikanten Julian Weber, Jannik Nickl und Michael Kraus feierlich in die Gemeinschaft aufgenommen. Das Motto der Erstkommunion lautete "Gottes Nähe spüren - Mit Jesus in einem Boot".Pfarrer Maierhofer bedankte sich bei den Buben, dass sie auf Gegengeschenke verzichteten und dafür eine Spende tätigten. Die Sammlung in der Kirche war für Erstkommunionkinder in Ländern, in denen wenig Christen wohnen. Am Nachmittag gab es noch eine Dankandacht.