Vermischtes Mähring

03.02.2017

1

0 03.02.2017

Fasching ist keine leichte Aufgabe. Ohne fleißige Mitglieder und Gönner ist die fünfte Jahreszeit nicht zu stemmen. Als Dank gibt es Verdienstorden. Beim Seniorennachmittag wurde Markus Stingl ausgezeichnet.

Faschingstermine

Beim Seniorennachmittag des Faschingsvereins "Rosamunde" wurden mehrere Ehrungen vorgenommen. Der Verdienstorden von "Rosamunde", der nur einmal im Jahr vergeben wird, wurde Markus Stingl verliehen. "Er ist ein Freund und Gönner des Faschingsvereins, auf den man sich verlassen kann", betonten Präsident Heinz Kilian und Sitzungspräsident Erwin Jaspers. Dazu gab es ein Küsschen von Antonia I.Die Verleihung des Verdienstordens sei alle Jahre ein Höhepunkt in der fünften Jahreszeit, betonte Erwin Jaspers. Sein Dank galt Markus Stingl, "der uns nie hängen lässt und immer für uns da ist". Der Orden hat die Nr. 22. Ehefrau Milena durfte sich über einen Sessionsorden freuen. Für Verdienste um den karnevalistischen Tanzsport wurden Tanznadeln in Bronze vom Fastnachtsverband Franken mit Ehrenurkunde verliehen an Melanie Kaiser, Annalena Häring und Annalena Reisnecker. Faschingspräsident Heinz Kilian ließ es sich nicht nehmen, den Sessionsorden und einen großen Blumenstrauß an "Hofschneiderin" Brigitte Rieß zu überreichen - natürlich mit Küsschen. "Sie macht alles, was wir uns vorstellen, und das ist ziemlich viel", lobte auch Erwin Jaspers die fleißige Näherin. Weitere Sessionsorden wurden verliehen an: Seniorenbeauftragte Heidi Gradl, Markträtin Elvira Gmeiner sowie an Peter Kasseckert, den "Prinzen-Opa" und ehemalige Schriftführer von "Rosamunde".Die nächsten eigenen Termine von "Rosamunde" sind der Faschingszug am 19. Februar mit anschließender After-Zug-Party und Kinderfasching, der große Faschingsball am 25. Februar und dann der Kehraus am 28. Februar. Auftritte der Aktiven gibt es außerdem beim Feuerwehrball diesen Samstag und beim Frauenfasching am 17. Februar. Teilnehmer am Faschingszug (Fußgruppen, Themenwägen) werden gebeten, sich bei Marcus Kilian anzumelden.