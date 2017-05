Vermischtes Mähring

03.05.2017

4

0 03.05.2017

Griesbach. (wg) Im Kreise der Familie und mit Freunden feierte Ida Zoller ihren 85. Geburtstag. Unter den vielen Gratulanten waren auch die Vertreter der Marktgemeinde Mähring und die Abordnungen der Vereine, denen die Jubilarin schon seit Jahrzehnten angehört.

Fünf Urenkel

Ida Zoller, die am 29. April 1932 als sechstes von insgesamt 16 Kindern in Griesbach geboren wurde, war schon als Kind immer gerne auf dem Schedl-Hof bei der Tante von Bürgermeister Josef Schmidkonz und ist bis heute mit der Familie befreundet. Kein Wunder also, dass es sich das Gemeindeoberhaupt nicht nehmen ließ und persönlich zum Gratulieren in den Gasthof Rubenbauer kam. Schmidkonz überreichte als persönliches Geschenk einen Blumenstock und im Namen der Gemeinde, gemeinsam mit den Markträten German Hartmann und Jörg Haberkorn, einen bunten Blumenstrauß und einen großen Präsentkorb. Schmidkonz kennt Ida Zoller schon seit seiner Kindheit, auch wenn sie einige Jahre im Rheinland wohnte. Am 5. November 1951 heiratete Ida Zoller ihren Mann Jakob, der nach fast 50 Jahren Ehe plötzlich verstarb. Die beiden haben drei Kinder. Da ihr Mann im Bergbau tätig war, wohnten die Eheleute ab 1953 in Essen, bis sie 1976 nach Griesbach zurückkehrten.Ida Zollers liebstes Hobby früher war das Tanzen. Im Rheinland hatte sie etliche Preise bei Wettbewerben bekommen. Inzwischen hat sie sechs Enkelkinder und fünf Urenkel und lässt es mit ihren 85 Jahren etwas langsamer angehen. Bis heute ist sie Mitglied im OWV und beim Frauenbund. Die Abordnungen der Vereine gratulierten mit Präsentkörben und Blumen. Auch Pfarrer Dr. Charles Ifemeje gehörte zu den Gratulanten.