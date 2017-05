Vermischtes Mähring

21.05.2017

(kro) Den Bund der Ehe schlossen am Samstag in der Pfarrkirche Pankratius in Falkenberg der Polizeibeamte Udo Eckert aus dem Gemeindebereich Mähring und die gebürtige Landshuterin Dr. Veronika Weiß, von Beruf Chemikerin. Die Trauung nahm Pfarrer Max Früchtl aus Wiesau vor. Der Gottesdienst wurde in eindrucksvoller Weise von den starken Stimmen Lisa Müller und Luisa Zeitler umrahmt, musikalisch begleitet von Benjamin Doß. Nach der Trauung wurde das Paar von Polizeikollegen aus Kemnath und Schwandorf im Ehrenspalier erwartet. Die weltliche Teil der Feier fand in der Burg Falkenberg statt.