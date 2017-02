Vermischtes Mähring

01.02.2017

Bei den Wettbewerben der Soldatenkameradschaft gibt es manche Neuerung. Unverändert ist das gute Ergebnis der Griesbacher beim Kreiskameradschaftsschießen.

Spannende Meisterschaft

Griesbach. Beim Treffen der Soldatenkameradschaft durften Schießwart Joachim Bauer und sein Stellvertreter Günter Gradl auch die Vereinsmeister 2017 auszeichnen. Im Namen des BSB hatte Kreisschießwart Josef Peter die Treuenadel für 40 Jahre Mitgliedschaft beim Bund für Johann Werner mitgebracht.Im Gasthof Rubenbauer ging Kreisschießwart Josef Peter auf anstehende Verbesserungen bei der elektronischen Verwaltung ein. Neu ist auch, dass es keine "Veteranen" mehr gibt. Diese bisherige Klasse wurde eingeteilt in "Seniorenklasse 1" und "Seniorenklasse 2", die Altveteranen nach Jahrgang und die Veteranenklasse ist jetzt die Behindertenklasse. Peter lud die Schützen schon jetzt ein zum Kreisvergleichsschießen am 1./2. September in Wildenau. Die Kreisversammlung findet am 19. März statt. Dort sollen auch Fragen zu versicherungstechnischen "Auflagen" oder wegen der Meldungen zu den Schießwettbewerben geklärt werden. Schießwartes Joachim Bauer erinnerte an die verschiedenen Wettbewerbe im vergangenen Jahr. Beim Kreiskameradschaftsschießen konnten die Griesbacher den Wanderpokal im Luftgewehrschießen verteidigen. Mit Luftgewehr und Kleinkaliber belegten die Mannschaften einen 1. und 2. Platz.Beim Vereinsvergleichsschießen wurden die Vereinsmeister 2017 ausgeschossen. Urkunden gab es für alle Vereinsmeister, die Könige erhielten außerdem einen Pokal überreicht. Joachim Bauer bedankte sich bei allen Teilnehmern, die beim Wettbewerb dabei waren.Sehr spannend ging es beim Wettbewerb um den Königstitel zu. "Es sind drei 10-er mit 9 gefallen", so Bauer. Vereinskönig mit dem Luftgewehr wurde Rupert Müller mit 10 Ringen und einem 104,5-Teiler vor Thomas Gradl, der es auf 10 Ringe und einen 192,5-Teiler brachte, Dritter wurde Joachim Bauer, ebenfalls mit 10 Ringen und einem 225,5-Teiler. Gleich vier Mal wurden 9 Ringe erzielt beim Königsschuss mit dem Kleinkaliber. Vereinskönig mit Kleinkaliber wurde Eduard Zoller mit einem 900-Teiler, Zweiter wurde Rupert Schmid mit einem 950-Teiler, Dritter Günter Gradl mit einem 1200-Teiler. Die weiteren Ergebnisse beim Vereinsvergleichsschießen - Luftgewehr: Schützenklasse: 1. Joachim Bauer (286 Ringe). Altersklasse: 1. André Beer (293 Ringe von 300 möglichen). Seniorenklasse: 1. Eduard Zoller (269 Ringe). Veteranenklasse: 1. Rupert Schmid (251 Ringe). Kleinkaliber - Altersklasse: 1. Günter Gradl (273 Ringe). Seniorenklasse: 1. Eduard Zoller (264 Ringe). Veteranenklasse: 1. Rupert Schmid (224 Ringe).