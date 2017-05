Vermischtes Mähring

Griesbach. (wg) Eigentlich ließe sich der Samstagvormittag auch anders verbringen. Aber der Dirigent der Großkonreuther Blasmusik, Markus Werner, bat die Nachwuchsmusiker der Bläserklasse nach ihrem ersten Jahr zur Teilnahme an der Junior-Prüfung. Sie hat einen theoretischen und einen praktischen Teil: In der Theorie ging es um die Notenschrift im allgemeinen und Gehörbildung mit Rhythmus und Tonhöhenerkennung. Die Praxis forderte zwei Tonleitern und zwei Stücke, die alleine vor den Prüfern vorgetragen werden mussten. Als Vorstufe zu den Musikerleistungsabzeichen Bronze, Silber und Gold des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) sollte dabei nicht nur der Leistungsstand geprüft werden, sondern vielmehr in örtlicher Umgebung der Umgang mit Anspannung und Nervosität erfahren und trainiert werden. Diese gehören zur alltäglichen Begleiterscheinung des Musikerlebens. Musik kennt kein Altern, so bestanden auch die Nachwuchsmusiker nicht nur aus Kindern und Jugendlichen, sondern mehrheitlich aus Erwachsenen bis ins hohe Alter.

Unverbindlich Wer es auch mal unverbindlich ausprobieren will, ob er vielleicht ein Instrument erlernen möchte oder welches Instrument für ihn geeignet wäre, kann sich beim Dirigenten Markus Werner melden: E-Mail: marki30@freenet.de (wg)

Ganz viele Familienkonstellationen waren vertreten, etwa Mutter-Kind, Opa-Enkel. Sie alle haben mit ihren Leistungen und ihrem Arbeitswillen als auch durch die vielen häuslichen Vorbereitungsstunden zusammen mit ihren Ausbildern die Anforderungen der Prüfung erfolgreich absolviert. Viel Freude und Erleichterung herrschte deshalb im Anschluss an die Prüfung bei der Urkundenverleihung. Erfolgreich bestanden haben die Juniorprüfung Simon Gilbert (Schlagzeug), Eva Fischer (Saxofon), Helena Müller (Klarinette), Milena Krassler (Klarinette), Vanessa Kaiser (Klarinette), Valentino Gmeiner (Waldhorn), Gisela Wildner (Saxofon), Karin Müller (Querflöte), Jonas Häring (Trompete), Helene Höfler (Trompete), Petra Klebl (Saxofon), Leonie Nickl (Querflöte), Susanna Braun (Klarinette), Johann Gmeiner (Trompete), Sonja Fischer (Saxofon), Kerstin Kaiser (Klarinette), Gerhard Ullrich (Tenorhorn), Franz Kühn (Posaune), Alexander Kraus (Tuba). (Info-Kasten)