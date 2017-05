Vermischtes Mähring

10.05.2017

Griesbach. (wg) Zehn Jahre lang hat Klaus Schöner die CSU Griesbach-Großkonreuth angeführt. Und an diese Zeit als Vorsitzender wollte Schöner in seinen Ausführungen erinnern. Die Jahreshauptversammlung war traditionell mit einem Wildessen verbunden.

Im Gasthof Rubenbauer berichtete Schöner, dass der Ortsverband aktuell 36 Mitgliedern zählt. Es hätte einen Austritt gegeben. Unter den Aktionen in den vergangenen beiden Jahren führte Schöner auch die Busfahrt zum "Politischen Aschermittwoch" nach Passau an. Auch wenn der Verein äußerst sparsam gewirtschaftet hat, eine Chronik mit der Unterschrift und dem Bild von Edmund Stoiber (mit Autogramm) haben sich die Vorstandsmitglieder "geleistet". Letzter Höhepunkt sei der Besuch des Landwirtschaftsministers gewesen. In seinem Rückblick fasste Schöner die Höhepunkte der vergangenen zehn Jahre zusammen. "Ich habe den Verein mit 36 Mitgliedern übernommen und höre auch wieder auf mit 36 Mitgliedern", zog Schöner seine Bilanz.Dabei ging der Vorsitzende auf die Versammlungen, Politikerbesuche und Diskussionen ein. Stolz war Schöner, dass Reiner Meier, CSA-Vorsitzender und stellvertretender Landesvorsitzender sowie damals Büroleiter von Horst Seehofer, zu einer Versammlung als Referent kam. In seiner Amtsperiode seien auch mehrere Spendenübergaben vorgenommen worden. So sei das gemeindliche Ferienprogramm mit 500 Euro unterstützt worden, 200 Euro bekam die Großkonreuther Blasmusik für die Musikausbildung und mit 100 Euro wurde das "Gelebte Museum" in Mähring gefördert. Zu den Höhepunkten gehörte auch eine Reihe von Fahrten, etwa zum Bundestag nach Berlin (mit der Feuerwehr Griesbach) oder zum Landtag nach München. Durchgeführt wurden eine Radtour, zwei Betriebsbesichtigungen mit Angelika Schorrer, der Vorsitzenden des Landwirtschaftsausschusses, und als krönender Abschluss seiner Amtszeit die Betriebsbesichtigung mit Gesprächsstunde mit Agrarminister Brunner. Ein weiteres Highlight war für Klaus Schöner, dass sein Ortsverband bei den Kommunalwahlen 2008 den "Zuschlag" für den CSU-Namen bekam. Klaus Schöner hatte einen Wunsch, der aber nicht in Erfüllung ging: eine Dachorganisation in der Großgemeinde Mähring "Aber das hat nicht funktioniert", bedauerte er. Teilweise sei es eine schöne, teilweise auch eine harte Zeit gewesen als Vorsitzender, blickte Schöner zurück. Er sagte "Danke" an alle Vorstandsmitglieder und alle Mitglieder für die gute Zusammenarbeit. Nach 10 Jahren wollte er nicht mehr kandidieren. Ein Wechsel nach so langer Zeit könne nur gut für den Verein sein.Bei der Versammlung wurden auch langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Jedoch war nur einer der drei zu Ehrenden zur Jahreshauptversammlung gekommen. Michael Schmeller war aus Thann bei Falkenberg angereist und durfte die Ehrenurkunde für 20 Jahre Treue mit Handschlag entgegen nehmen. Ebenfalls seit 20 Jahren Mitglied sind Alfons Beck (Tirschenreuth) und Josef Schmeller (Frauenreuth). Sie bekommen die Urkunde nachgereicht.