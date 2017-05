Wirtschaft Mähring

Regensburg/Mähring. Die Ostwind AG realisiert den mittlerweile genehmigten Windpark Wetterberg-Laub bei Mähring zusammen mit dem Regensburger Unternehmen Rewag. Am Mittwoch unterzeichnete der Rewag-Vorstandsvorsitzende Olaf Hermes entsprechende Verträge mit der Firma Ostwind AG. Das Projekt im Landkreis Tirschenreuth soll bis Ende des Jahres in Betrieb gehen. Es ist der vierte Windpark in Bayern, den die beiden Regensburger Unternehmen gemeinsam umsetzen.

Der neue Windpark besteht aus zwei Windrädern des Typs Enercon E 101 mit einer Leistung von je 3 Megawatt, einer Nabenhöhe von je 149 Metern und einem jeweiligen Rotorblattdurchmesser von 101 Metern. Die Unternehmen erwarten eine jährliche Strommenge von rund 15 Millionen Kilowattstunden (kWh). Damit können etwa 4200 Einfamilienhäuser mit Windstrom versorgt werden. Die Kohlendioxid-Ersparnis beträgt nach Unternehmensangaben gut 7750 Tonnen. Für die neue Windkraftanlage investiert die Rewag circa zwölf Millionen Euro. Die Anlage wird im Rahmen eines Generalunternehmervertrages mit der Firma Ostwind Erneuerbare Energien GmbH errichtet."Mit der Investition in den mittlerweile sechsten eigenen Windpark Wetterberg-Laub gehen wir unseren Weg des stetigen Ausbaus der regenerativen Eigenerzeugung konsequent weiter", so der Rewag-Vorstandsvorsitzender Olaf Hermes bei der Vertragsunterzeichnung. Mit der Investition bei Mähring steige die Menge des selbst erzeugten, umweltfreundlichen Windstroms ab 2018 insgesamt auf fast 97 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Damit ließen sich etwa 28 000 Einfamilienhäuser versorgen.Für die Ostwind-Gruppe, die mit Finanzvorstand Bernd Kiermeier und den beiden Geschäftsführern Jörg Zinner und Dr. Rolf Bungart bei der Vertragsunterzeichnung vertreten war, ist der Windpark Wetterberg-Laub nach eigenen Angaben ein wichtiger Baustein beim Ausbau der erneuerbaren Energien in der Oberpfalz. Mit dem neuen Windpark haben Rewag und Ostwind seit 2010 insgesamt schon zwölf Windenergieanlagen mit 31 Megawatt (MW) Leistung in Bayern verwirklicht. Die lange und erfolgreiche Zusammenarbeit sei Ausdruck gewachsenen Vertrauens und eines nachhaltigen Erfolgs der gemeinsamen Projekte.