21.05.2017

Wohl dem, der eine Stockhalle hat. "Ohne sie wäre der Gauditriathlon des FC am Samstag kaum möglich gewesen", stellt Vorsitzender Sepp Pritzl angesichts des kühlen Wetters fest.

Kaltenbrunn. Zehn Teams wetteiferten unter originellen Namen drei Stunden lang in den Disziplinen Torwand-, Plattl- und Dosen-Zielschießen. "Der Spaß stand im Vordergrund. Alle Altersgruppen haben teilgenommen, um die Sportarten zu testen", freute sich Spielleiter Stefan Bauer.Sieger wurde der "FC Hollywood" mit 111 Punkten. Dahinter verbargen sich die Hubertus-Schützen Klaus Ludwig und Tochter Ramona, deren Freund Tim Schiml und Hans Rettinger. Eine Aufholjagd hatte "All 4 one" mit Tennisschläger und -ball auf die Dosenpyramide gestartet. Und siehe da: Die Fußballer Christian Bauer, Sebastian Berberich, Sebastian Schmid und Christian Schreglmann sprangen vom siebten auf den zweiten Platz (109 Punkte). "Das war auch die schwerste Disziplin", fügte Tennis-Abteilungschef Klaus Dippl hinzu. Dritter wurde das erstmals angetretene "City-Taxi-Weiden-Team" (103). Dahinter folgten "FC Haudaneben" (auch Schützen), "4 Kurze", "Von allen guten Geistern verlassen", die "Dürnaster Mädels", "Das vierfache Chaos", "Mia san mia" und "Die wilden Fußballkerle". In der Grillhütte standen Sepp Pritzl und Helmut Fiedler. Renner waren auch Makrelen. "Ausverkauft" meldete Hallenmanager Gerhard Müller kurz nach 19 Uhr. Zum Frühlingsfest in der Halle kamen viele Besucher.