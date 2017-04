Kultur Mantel

25.04.2017

Ein rundes Jubiläum wird häufig mit Schampus und edlen Speisen gefeiert. Die "Mantler Noofrösch" setzten zum 20-jährigen Bestehen lieber "Leberkäs und rote Strapse" auf den Spielplan. Zum größten Vergnügen eines begeisterten Premierenpublikums.

Wehmütige Erinnerung

Flotte Bühnenbildner



Vor dem dritten Akt verbringen die technischen Helfer in Rekordzeit eine Meisterleistung und sorgen für ein Bühnenbild, wie es die TSG-Turnhalle noch selten gesehen hat. Vier todschicke (und altbekannte) Damen in aufregender Abendrobe treffen in einer schummrigen Bar auf die vier ambitionierten Herren, es gibt viel "Amore" und heiße Rhythmen. Mit einem gewagten Tänzchen sorgt die Herrenriege für einen Hingucker. In dieser Nacht geschehen dann Dinge, mit denen "Mann" nicht gerechnet hat - und auch die Frauen nicht.

Spielleiter Bernd Bösl sorgt als Polizist für ein überraschendes Ende des Abends.

( sei) Das Lustspiel aus der Feder von Regina Rösch war wieder ein regelrechter Publikumsmagnet. Alle drei Vorstellungen am Wochenende in der TSG-Turnhalle waren restlos ausverkauft. Und auch für die beiden Termine am Freitag, 28. April, und Samstag, 29. April (jeweils 19.30 Uhr), gibt es nur noch vereinzelt Restkarten an der Abendkasse.Wer seine Lachmuskeln kräftig strapazieren will, braucht sich nicht den Kino-Hit "Eine ganz heiße Nummer" anzusehen. Wer stattliche Mannsbilder sehen will, muss nicht zu den "Chippendales" gehen. All das bieten die "Noofrösch" zur Genüge. Jeder der drei Akte ist von der schauspielerischen Leistung, vom Bühnenbild und den Kostümen her einzigartig. Bei der Geschichte wird sich so manches Ehepaar wiedererkannt haben: Leberkäs gibt es im Alltag reichlich, rote Strapse hingegen sind Mangelware. Und natürlich bereichern wieder bekannte Manteler Persönlichkeiten den Handlungsstrang.Zum Inhalt: Finanzbeamter Friedhelm Bundschuh (Frank Borchardt), Bauunternehmer Josef Pfeifer (Alfons Lebegern) und Gärtnermeister Peter Busch (Manfred Hartung) trauern der Zeit nach, als sie noch als begehrte Junggesellen zur Musik der Rolling Stones und Deep Purple abrockten. Auch ihre Frauen Margarete Bundschuh (Martina Bösl), Gertrud Pfeifer (Birgit Gebhard), Hedwig Busch (Carmen Stubenvoll) und die ledige Friseurin Emilie Meister (Petra Wiesend) wollten sich nicht mit der gähnenden Langeweile des Lebens abfinden. Der ganz normale Familienabend ist nämlich vom "Musikantenstadel" geprägt.Schließlich tüfteln die Männer ganz geschickt an einem Ausweg, den die Damen auch beschreiten. Sie werden auf ein Wellness-Wochenende geschickt, damit ihre Kerle sturmfreie Bude haben. Aber plötzlich geht das Ganze in eine völlig andere Richtung. Eine tragende Rolle spielt dabei auch der neue Finanzamts-Chef Dr. Dr. Müller-Tiefensee, den Wolfgang Knoll facettenreich präsentiert. Zum ersten Mal auf der Bühne steht Vanessa Kummer, die als Bardame Liane Kowalski eine glänzende Figur macht.Das männliche Geschlecht muss zunächst einmal erkennen, dass eine "Revival-Party" mit Schlaghosen und Rockmusik die Jugend nicht zurückbringt. Das Outfit der Herren und ihre Sangeskünste sind ein Knaller. Schließlich versuchen sich die "Provinzgockel" als feurige Italiener getarnt in einem Nachtclub.Lange anhaltender Beifall belohnte die Akteure, die sich wieder bei ihrer schauspielerischen Leistung selbst übertroffen haben. Regie führte Manfred Kraus, als Souffleuse hatte Evi Lebegern wenig Arbeit. Hinter der Bühne werkelten hingebungsvoll Werner Blendl, Stefan Pinske, Hanka Pinske, Heribert Ficker, Birgit Hümmer, Hana Kreß und Doris Borchardt.