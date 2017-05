Kultur Mantel

03.05.2017

(sei) Viele Vereine klagen über Nachwuchssorgen. Die evangelischen Stammtischfreunde Xantl freuen sich über sechs neue Jugendliche. Vorsitzender Harald Stengel begrüßte in der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Hauptmann Alexander Lippik, Johannes Lippik und Luca Kammerer mit Handschlag. Simon Schröder, Julian Artmann und Sebastian Heiss konnten nicht zur Versammlung kommen.

Interessant ist die Statistik des Vereins. "Zwischen unserem ältesten Mitglied Friedl Janner mit 88 Jahren und dem jüngsten, Sebastian Heiss mit 13 Jahren, liegen 75 Jahre Altersunterschied", informierte der Vorsitzende. Die Mitglieder haben ein Gesamtalter von 6269 Jahren. Weltweit gibt es 118 Xantl, einer lebt in Amerika, weitere 27 ebenfalls im Ausland und 90 in Mantel. Das Durchschnittsalter ist durch die jungen Mitglieder auf 53 Jahre gesenkt worden. Wie Stengel ausführte, findet das Sommernachtsfest am 1. Juli statt und im Herbst ist eine Fahrt nach Bamberg geplant.Bei den Neuwahlen kündigte Harald Stengel an, dass er sich nach sechs Jahren nicht zur Wiederwahl stellt. "Es war mir eine Ehre, Vorstand dieses Vereins zu sein", erklärte er und erhielt dafür langanhaltenden Beifall. "Jeder hat bei der Organisation der Fahrten, Veranstaltungen und Bälle super mitgemacht", lobte er Vorstandskollegen und Mitglieder.Als neuer Vorsitzender wurde Oliver Pöhnl gewählt mit dem bisherigen Stellvertreter Thomas Voigt. Schriftführer blieb Richard Kammerer und Kassier Martin Heiss. Neuer Unterkassier wurde Harald Stengel. Beisitzer sind Andreas Janner, Markus Schieder, Tobias Krüger, Wolfgang Janner, Rainer Stengel, Hubert Grill und Johann Riedel. Die Kasse prüfen Georg Stark und Günther Sparrer. Die erste Anweisung des neuen Vorsitzenden lautete: "Prost, jetzt trink ma erst a mal an Schluck." In seinem Grußworten als dritter Bürgermeister und Vereinskartellvorsitzender dankte Richard Kammerer Harald Stengel für sechs Jahre äußerst erfolgreiche Vereinsführung. Zu Pöhnl meinte er: "Du wirst in Zukunft nicht mehr so viel Freizeit haben." Der Xantl-Ball macht Mantel über seine Grenzen bekannt, weil auch viele Gäste von außerhalb kommen. "Die Xantl stehen für Brauchtumspflege. Jung und Alt harmonieren. Für die Jugend sind die Geschichten interessant, die die Älteren erzählen."Heiss regte an, dem Nachwuchs das Schafkopfspiel beizubringen, damit sie beim Preisschafkopf des Vereins mitspielen können.