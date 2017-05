Politik Mantel

09.05.2017

Die Brücke über die Haidennaab muss so schnell wie möglich saniert werden. Daran führt kein Weg vorbei. Bürgermeister Stephan Oetzinger macht in einem Schreiben an Innenminister Joachim Herrmann Dampf.

Das Problem ist nicht die Sanierung an sich, sondern die Ampelregeglung. Da das Bauwerk aus dem Jahr 1957 die vielen Fahrzeuge nicht mehr verkraftet, hat sich das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach dazu entschlossen, eine Ampel aufzustellen und die Brücke nur noch einspurig befahren zu lassen.Eine Zeitlang mag das funktionieren. "Doch auf Dauer ist das kein Zustand", stellt Oetzinger klar. Er befürchtet, dass sich die Planungen hinziehen, da die Brücke im FFH-Gebiet liegt. "Ist eine Planfeststellung nötig, kann das dauern."In dem Schreiben an Herrmann erklärt der Manteler Rathauschef, warum die Brücke für den Markt und die umliegenden Orte so wichtig ist. Er bittet den Innenminister, sich für eine schnelle, reibungslose Planung des Neubaus einzusetzen und entsprechende Haushaltsmittel für eine zügige Umsetzung bereitzustellen."Der Ampelbetrieb führt zu einer extremen Zunahme der innerörtlichen Verkehrsbelastung", heißt es in dem Brief weiter. Dadurch sei das Verkehrschaos zum Alltag geworden. Der Verkehr von und nach Mantel ist beeinträchtigt. Laut einer Analyse würden tagtäglich 6300 Fahrzeuge über die Brücke fahren, 470 davon sind dem Schwerlastverkehr zuzuordnen. Auch die Schulbusse zur Mittelschule nach Weiherhammer müssten ebenso über die Brücke wie Fahrzeuge, die in den Ortsteil Kalkhäusl und zum Industriebetrieb Saglik wollen.Oetzinger weist außerdem auf die überörtlich Rolle der Brücke hin. "Sie spielt eine zentrale Rolle in der Verbindung zwischen der A 93, Ausfahrt Luhe-Wildenau und der Bundesstraße B 299 bei Hütten und ist für die kurze Anbindung der Gewerbegebiete der Gemeinde Weiherhammer mit dem Gewerbegebieten des Marktes Mantel sowie der Stadt Grafenwöhr von größter Wichtigkeit."