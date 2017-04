Politik Mantel

26.04.2017

Generationswechsel bei der Manteler CSU. Reinhold Meier tritt nach acht Jahren an der Spitze nicht mehr zur Wahl an.

Die neue Führung Christoph Müller stehen Christine Härtl, Norbert Prediger (neu) und Johannes Wittmann als Stellvertreter zur Seite. Um die Kasse kümmert sich weiterhin Ulrike Schiller.



Das Amt der Schriftführerin übernimmt Barbara Schröder-Fellner (neu). Beisitzer sind Erwin Klemm, Reinhard Sassmann, Hubert Schiller, Anton Schmidt, Daniel Brünnig, Carola Brust (neu), Bastian Hofmann (neu), Daniel Meyer (neu) und Reinhold Meier (neu). Die Kasse prüfen Ernst Heisl und Karl Fellner. Delegierte in der Kreisversammlung sind Stephan Oetzinger, Christoph Müller, Reinhold Meier, Richard Kammerer, Siegfried Janner, Johann Gurdan und Hubert Schiller.



Zur Nominierung der Landtagskandidaten entsendet der Ortsverband Oetzinger, Rita Steiner, Reinhold Meier und Christoph Müller.

Sein Nachfolger ist Christoph Müller, der bis Anfang Februar die Junge Union im Ort geführt hatte. "Es ist genau der richtige Zeitpunkt, zur Halbzeit der Kommunalwahlperiode den Wechsel zu vollziehen und einen jungen und zugleich erfahrenen Vorsitzenden zu wählen", erklärte der scheidende CSU-Chef Meier.Meier resümierte seine Amtszeit: "Höhepunkte waren die gewonnenen Kommunalwahlen, die Bürgermeisterwahl 2012 und die Marktgemeinderatswahl 2014." Dem Verband sei es gelungen, die Mitgliederzahl kontinuierlich auf nunmehr 103 Mitglieder zu steigern. Auch in der Gemeindepolitik sei die CSU die treibende Kraft: "Gerade der Schuldenabbau und das neue Baugebiet Schlossäcker sind Ecksteine unserer Arbeit", betonte Meier. Mit Blick auf die Ortsumgehung war Meier zuversichtlich, dass mit Beginn des Planfeststellungsverfahrens Bewegung in die Sache kommt. Die Kreistagsfraktionen von ÖDP und Grünen kritisierte er mit den Worten: "Es ist für mich unverständlich, dass für diese beiden Gruppierungen Ideologie vor dem Wohl der Menschen steht. Ich lade alle Gegner der Ortsumgehung ein, für eine Woche am Marktplatz zu wohnen und die extreme Verkehrsbelastung am eigenen Leib zu erleben." Der neue Vorsitzende Müller dankte seinem Vorgänger mit einem Geschenkkorb.Ebenso verabschiedete er Rudolf Bergemann, Richard Paulus und Johann Kneißl, die sich nicht mehr um ein Amt im Vorstand beworben hatten. Bürgermeister Oetzinger lobte den neuen Vorsitzenden. "Christoph hat bereits in der Jungen Union sowie als Marktrat bewiesen, dass er es kann." Mit Blick auf die Bundestagswahlen rief er zur Geschlossenheit auf, um Albert Rupprecht eine weitere Amtszeit in Berlin zu verschaffen.