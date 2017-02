Politik Mantel

Genau ein Dutzend Varianten hat das Staatliche Bauamt untersucht, jetzt steht die Trasse. Mantel bekommt eine Südumgehung. Weil die Umfahrung durch ein wertvolles Naturschutzgebiet führt, muss der Landkreis als Bauherr tief in die Kasse greifen.

Historie 1989 Antrag des Landkreises für das Raumordnungsverfahren für die Verlegung der Kreisstraße NEW 21 im Bereich Weiherhammer, Etzenricht und Mantel.



1995 Einstellung des Raumordnungsverfahrens auf Wunsch des Landkreises.



1999 neuer Antrag für ein Raumordnungsverfahren. Ein durchgehender Trassenverlauf südlich der Gemeinden Etzenricht, Weiherhammer und Mantel wird landesplanerisch positiv beurteilt.



2001 Zustimmung der Höheren Landesplanungsbehörde an der Regierung der Oberpfalz zur vorgelegten Raumordnungslinie unter Berücksichtigung von Auflagen.



2006 Verkehrsfreigabe der Ortsumgehung Etzenricht mit Schließung des schienengleichen Bahnübergangs bei Weiherhammer.



2006 Auftragserteilung an das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach für die Erstellung der Planfeststellungsunterlagen für die Ortsumgehungen von Weiherhammer und Mantel.



2010 Planfeststellungsbeschluss für die Ortsumgehung Weiherhammer.



2013 Verkehrsfreigabe der Umgehung Weiherhammer.



2017 Planfeststellungsantrag der Maßnahme "NEW 21 Verlegung bei Mantel". (ms)

"Optimallösung" Der Markt Mantel begrüßt ausdrücklich, dass der Landkreis den Antrag auf Planfeststellung für die Verlegung der NEW 21 bei der Regierung der Oberpfalz stellt. "Dies ist aus unserer Sicht ein Meilenstein auf dem Weg zu einer Ortsumgehung, die von den Manteler Bürgern, insbesondere den Anwohnern, seit vielen Jahren herbeigesehnt wird", erklärt Bürgermeister Stephan Oetzinger. Vor allem für die weitere städtebauliche Entwicklung und die Steigerung der Lebensqualität im Ort hält der Rathauschef eine Verlegung der Kreisstraße für unumgänglich, da nur so städtebauliche und gestalterische Maßnahmen am Marktplatz möglich werden. Der favorisierte Trassenverlauf der Variante A 7 stelle die Optimallösung für die Manteler, den überörtlichen Verkehr und den Naturschutz dar. (ms)

Landrat Andreas Meier zeigte sich am Donnerstag in der Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses optimistisch. "Ich bin guten Mutes, dass wir eine Variante auf dem Tisch haben, die genehmigungsfähig ist." Mit der Regierung der Oberpfalz werden momentan die letzten Feinheiten für die "NEW 21 Verlegung bei Mantel" abgestimmt, so dass schon bald das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden kann.Frank Viehmann, Leiter Straßenplanung beim Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach, erinnerte in Anwesenheit seines Chefs Henner Wasmuth an die unendliche Geschichte des Projekts (Infokasten Historie).Von zwölf untersuchten Trassen - zwei nördliche, neun südliche und die Nullvariante (Ausbau der Ortsdurchfahrt) sei die Südvariante A 7 übriggeblieben. Der Ausbau der Ortsdurchfahrt hätte keine Entlastung der Anwohner von Lärm und Schadstoffen gebracht. 15 teils ortsbildprägende Gebäude hätten abgerissen werden müssen. Dennoch wäre das Unfallgeschehen nicht nennenswert entschärft worden, unübersichtliche Bereiche und Engstellen wären teilweise geblieben.Die Umgehung wird 897 Meter lang und 7 Meter breit. Der Baurat verhehlte nicht die Problematiken bei der Umsetzung der A 7. Zwei Drittel der verlegten Kreisstraße verlaufen im Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) der Haidenaabaue mit Flachlandmähwiese und Auwald. Hier leben zum Beispiel verschiedene Fledermausarten, die Grüne Keiljungfer (Libelle), der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Falter), die Bekassine (Vogel) und der Weißstorch.Um die Eingriffe so gering wie möglich zu halten, wird eine 307 Meter lange und bis zu 4,5 Meter hohe Brücke über die Haidenaabaue gebaut. Bei Steinfels sind größere Ausgleichs- und Retentionsraumflächen geplant. Die Sportanlage des VfB wird nicht beeinträchtigt.Was soll die Umgehungsstraße bringen? "Die Kreisstraßenverbindung zwischen der B 299 (Grafenwöhr, Hütten) und der A 93 (Unter- beziehungsweise Oberwildenau) wird leistungsfähiger", heißt es in der Vorlage. Die NEW 21 erhält auf ganzer Länge einen neuzeitlichen Ausbau. Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs werden verbessert, die Ortsdurchfahrt Mantel wird vom Durchgangsverkehr entlastet, insbesondere vom Schwerverkehr. Weitere Argumente sind die Trennung des Ziel- und Quellverkehrs vom Durchgangsverkehr sowie die Verbesserung der Lärm- und Schadstoffsituation. Von den 4000 Fahrzeugen, die täglich durch Mantel rollen, sollen laut Studie 2900 die Umgehung benützen.Zu den genauen Kosten wollte sich Viehmann nicht äußern. Vom niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich war die Rede. Kämmerer Alfons Bauer war schon genauer: Im Haushalt seien 11,8 Millionen Euro eingeplant. Er rechnet mit einer 60-prozentigen Förderung.