Sport Mantel

28.04.2017

28.04.2017

In der Kreisklasse West kämpfen die Vereine am Tabellenende verzweifelt um den Klassenerhalt. Der Spitzenreiter dagegen kann sich am Sonntag frühzeitig die Meisterschaft holen. Allerdings steht nicht irgendein Gegner bevor.

Weiden. Fällt am Sonntag bereits ein Vorentscheidung in puncto Meisterschaft? Der VfB Mantel hat es in der Hand, diese mit einem Heimsieg gegen seinen schärfsten Verfolger TSV Kirchendemenreuth zu seinen Gunsten zu entscheiden. Der steht aber nicht von ungefähr auf Rang drei der Auswärtstabelle und hat des Öfteren bewiesen, dass er selbst nach einem Rückstand in der Lage ist, Spiele zu drehen.TSG Weiherhammer So. 15.00 WindischeschenbachTSG-Trainer Tobias Heindl hadert mit dem Schicksal: "Wenig Spieler und eine mangelnde Einstellung beziehungsweise Vorbereitung haben uns vor allem in der zweiten Halbzeit eine verdiente Niederlage in Eschenbach eingebrockt." Gegen Windischeschenbach erwartet er keine einfache Partie, da der Gast mit dem Rücken zur Wand steht. Der Coach warnt davor, das Hinspielergebnis als Maßstab zu nehmen. Stephan Harrer, Dominik Härning, Severin Heese und Manuel Eller fallen aus.Eine 0:8-Klatsche bezog die SpVgg in der Vorrunde gegen die TSG. Hierfür will die SpVgg Revanche. Der Gast ist nicht blauäugig und weiß, dass dies ein schwieriges Unterfangen wird. Der Klassenerhalt wird zwar nach Meinung von Trainer Josef Sperber sehr schwierig, aber so lange Hoffnung besteht, wird Windischeschenbach alles daran setzen, ihn zu realisieren. Tobias Senftleben fehlt bis Saisonende beruflich. Der Einsatz von Maximilian Bäumler ist fraglich.ASV Haidenaab So. 15.00 SC EschenbachNachdem der ASV am vergangenen Wochenende nach einer absolut unterirdischen Leistung in Pressath verloren hat und dadurch aus dem Rennen um den zweiten Platz ausgeschieden sind, gilt es für die Stock-Truppe eigentlich nur, noch die Saison zu retten und eventuell noch den vierten Platz zu erreichen. Das Team muss versuchen, wieder in die Spur zu kommen und sich läuferisch und kämpferisch steigern, sonst wird ein Erfolg gegen die wiedererstarkte Mannschaft aus Eschenbach nicht möglich sein. Personell ist der ASV Haidenaab durch Verletzungen und weiteren Ausfällen geschwächt und es müssen Akteure aus der zweiten Mannschaft nachrücken.Zufrieden mit dem klaren Sieg gegen Weiherhammer, der auch ohne Torjäger Alexander Wiesent zustande kam, zeigte sich SCE-Coach Peter Renner. Vor allem die jungen Spieler, die er ins Rennen schicken musste, erledigten ihre Aufgaben zur Zufriedenheit. Er schenkt ihnen auch beim schweren Auswärtsspiel in Haidenaab das Vertrauen, zumal sich an der personellen Lage nichts ändert. Ziel ist es, den Platz in der Tabelle vor dem Gastgeber zu verteidigen.FC Vorbach So. 15.00 TSV PressathBei den fünf noch ausstehenden Spielen hat der FC Vorbach viermal Heimrecht. Alle Gegner kommen aus den oberen Regionen. Spielertrainer Florian Ruder hat Respekt vor der jungen Truppe des TSV Pressath, verlangte sie dem FC bislang immer alles ab. Bis auf den an der Leiste verletzten Marco Lautner kann der Gastgeber in Bestbesetzung antreten.Ein mickriges Pünktchen aus den letzten vier Auswärtsspielen ist nicht gerade die gute Bilanz, die der TSV gegen den FC Vorbach aufbessern möchte. Personell plagen die Betzl-Elf einige Wehwehchen, was die Aufgabe nicht leichter macht. Wenn jedoch die Teamleistung wieder stimmt, sind drei Punkte gegen die Ruder-Truppe greifbar.VfB Mantel So. 15.00 Kirchendemenreuth"Der Knaller steigt in Mantel!" Mit diesen Worten schwört VfB-Coach Roland Schuller seine Elf auf das Duell Erster gegen Zweiter ein. "Mit einem Sieg könnten wir vorzeitig die Meisterschaft gewinnen," motiviert er seine Jungs. Aber mit dem Zweitplatzierten hat Mantel einen sehr starken Gegner zu Gast, der auch auswärts nicht zu unterschätzen ist. Im Hinspiel musste sich der VfB knapp geschlagen geben. Dafür will er sich revanchieren. Für dieses Vorhaben steht der Kader der letzten Wochen zur Verfügung.Der TSV reist zum wahrscheinlich baldigen Kreisklassenmeister mit der Absicht zu punkten, damit er weiter im Rennen um die Relegation bleiben kann. Die Personalsituation ist immer noch angespannt. Neben einigen angeschlagenen Spielern ist sich Fabian Frieser im Urlaub.TSV Kastl So. 15.00 SV RiglasreuthDreimal in Folge blieb der Kastl zwar ungeschlagen, aber es reichte auch nicht zum Sieg. Diesen strebt die Holub-Truppe am Sonntag gegen den SV Riglasreuth an, der auch zum Kreis der Gefährdeten zählt. Selbst die Tatsache, dass der Gastgeber zusätzlich auf Stefan Panzer und Maximilian Kastner verzichten muss, ändert nichts an der Zielsetzung.Auch am Sonntag beim ebenso abstiegsgefährdeten TSV Kastl hat der SV Riglasreuth mit personellen Sorgen zu kämpfen. Da sich dies aber bis zum Saisonende nicht bessern wird, hilft kein Jammern. Die Elf um Stammkeeper Josef Kellner wird versuchen, mit einer starken Defensive in Kastl zu punkten und dadurch den Gegner auf Distanz zu halten.ASV Auerbach II So. 15.00 TSV KrummennaabAm Sonntag erwarten die Auerbacher zum zweiten Heimspiel an diesem Wochenende den TSV Krummennaab. In Krummennaab gelang der Auerbacher Reserve ihr erster Auswärtssieg in der Kreisklasse und nachdem es für die Gäste eigentlich um nichts mehr geht, machen sich die Bergstädter durchaus Hoffnungen, mit einer engagierten Leistung für einen Erfolg zu sorgen. Das Remis am letzten Spieltag gegen den Mitkonkurrenten um den Abstieg, den SV Kulmain II, hat keiner der beiden Mannschaften weitergeholfen. In der aktuellen Situation helfen nur Siege, um zumindest noch den Relegationsplatz nicht aus den Augen zu verlieren. Die kämpferische Leistung der letzten Spiele hat gepasst. Die spielerischen Defizite werden wohl auch in diesen beiden Spielen durch Einsatz und die notwendigen Einstellung im Abstiegskampf ausgeglichen werden müssen.Krummennaabs Trainer Markus Tusek war nach der Partie gegen Kastl stinksauer. "Die Einstellung mehrerer Herren war katastrophal, die gezeigte Leistung mehr als bescheiden", wetterte er. "Gegen Auerbach haben wir etwas gutzumachen, wir müssen wieder die Grundtugenden des Fußballs zeigen. Wenn wir in Auerbach kein anderes Gesicht zeigen, dann sind wir dort chancenlos!" Er will aber dort zumindest den noch theoretisch fehlenden Punkt zum endgültigen Klassenerhalt holen.SC Schwarzenbach So. 15.00 SV Kulmain IISCS-Spielertrainer Thomas Baier freut sich: "In Kastl und Windischeschenbach haben wir nicht unverdient vier Punkte geholt." Zuhause gegen Kulmain erwartet er eine schwere Aufgabe, weil es für den Gast um den Ligaerhalt geht und seine Elf endgültig am Krückstock geht. Zu den bisherigen Ausfällen gesellt sich auch noch Dominik Weidner.Mit einem Remis wie im Hinspiel ist dem SV Kulmain II in Schwarzenbach wenig geholfen. Für den Relegationsplatz muss das Team gewinnen. Trainer Markus Schönl hofft darauf, dass beim Gastgeber, der keinerlei Abstiegssorgen mehr hat, die Luft etwas raus ist.