Sport Mantel

01.02.2017

Mantel/Weiherhammer. Den Faustballerinnen der TSG Mantel-Weiherhammer gelingt in der 2. Bundesliga ein 3:2-Sieg gegen den TV Schwabach. Im weitaus wichtigeren Spiel um den Klassenerhalt gegen den TV Böblingen läuft es dagegen schlechter.

Trotz eines erneuten Sieges schwindet bei der TSG die Hoffnung auf den Klassenerhalt. Im ersten Match ging es gegen den Gastgeber TV 1848 Schwabach ein. Die TSG fand von Beginn an gut ins Spiel. Schöne Spielzüge wurden in Punkte verwandelt und so ging der erste Satz mit 11:7 an die Oberpfälzerinnen. Im zweiten Abschnitt lief es zunächst genauso weiter und die TSG behielt auch hier mit 11:6 die Oberhand. Danach folgte ein Bruch im TSG-Spiel. Jetzt kam Schwabach besser ins Spiel und zeigte, weshalb der TV auf Platz 4 rangiert. Die Oberpfälzerinnen waren vom plötzlichen Erwachen des Gegners überrascht. Schnell gingen sowohl der dritte (5:11) als auch der vierte Durchgang (8:11) verloren. Vor dem entscheidenden Satz besann sich die TSG ihrer Fähigkeiten. Alle fünf Damen legten den Schalter um und kämpften um den Sieg. Der Lohn für die Mühen: Satz fünf (11:8) und somit die Partie (3:2) endeten zugunsten des Gastes aus der Oberpfalz.Direkt im Anschluss folgte das mit Blick auf den Kampf um den Klassenerhalt weitaus wichtigere Spiel gegen den TV Böblingen. Der Gegner legte einen Start nach Maß hin und nutzte die Enge der sehr kleinen Halle aus. Mit den langen Bällen bis an die Außenlinie hatten die TSG-Mädels enorme Probleme. Zwar stemmten sie sich gegen den drohenden Satzverlust, doch letzten Endes startete das Match mit dem 7:11 denkbar ungünstig. Auch im zweiten Satz verlief die Partie in diesselbe Richtung: Mit 8:11 zogen die Oberpfälzerinnen den Kürzeren. Im dritten Satz bäumte sich die TSG noch einmal auf, doch gegen die Böblinger Schlagfrauen war an diesem Tag kein Kraut gewachsen. Mit 13:11 ging auch der dritte Durchgang an den TV, der sich somit einen eminent wichtigen 3:0-Sieg im Kampf um den Klassenerhalt sicherte.TSG Mantel-Weiherhammer: Andrea Wolfram, Tina Spöth, Stefanie Wolfram, Heike Neumann, Barbara Zenger und Alina Kühnl