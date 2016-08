Vermischtes Mantel

Zum Rennplatz für Enten wird die Haidenaab alljährlich am Samstag vor dem Bürgerfest. 34 Tierchen waren unterwegs.

(sei) Die Organisation der Veranstaltung am VfB-Gelände für den Nachwuchs lag in den Händen der Freien Wählern. Verantwortlich zeichneten Petra Franke mit ihrem Team. Das Wetter war ideal. Für Kinder und Eltern gab es zunächst Wurstsemmeln und Getränke sowie Kuchen und Kaffee. Dann durfte sich jedes der 34 Buben und Mädchen seine Renn-Ente mit Startnummer aussuchen.Vor dem Start blieb noch etwas Zeit, um auf dem Spielplatz zu toben. Dann setzte sich die Truppe mit Franke in Bewegung. Alle wollten mithelfen, die Wanne mit den Plastikentchen zu tragen. Als erstes wurde die große Entenmama ins Wasser gesetzt. Die Kinder äußerten vehement den Wunsch, dass im nächsten Jahr auch ein Entenpapa dabei ist.Dann folgten die 34 Entchen mit den Startnummern. An der Ziellinie warteten die Mädchen und Buben hinter einer Absperrung gespannt bis die Entchen in Sicht kamen. Timo Dobner watete hinter der Schar im Wasser her und sorgte dafür dass kein Tier im Ufergebüch hängenblieb. An der Ziellinie fischten Hans Reil und Michael Franke die Rennenten aus dem Wasser und sagten die Nummern an.Die Freien Wähler hatten einen Preistisch aufgebaut mit Buntstiften, Lego, Rucksäcken Bällen und vielem mehr. In der Reihenfolge, in der die Enten das Ziel erreichten, durften sich die Kinder Preise aussuchen.Siegerin wurde die Nummer 62 des dreijährigen Erik Baiting vor der Nummer 5 von Maximilian Mühlbauer. Platz drei belegte die Ente Nummer 2 von Franz Birner.