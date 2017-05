Vermischtes Mantel

Unter Umständen müssen Verkehrsteilnehmer an der Haidenaabbrücke über die Staatsstraße 21 66 jahrelang mit Ampeln und Baustellen leben. Doch Rathaus und Behörden versuchen, das möglichst zu vermeiden.

Wacklige Statik

Lange Grünphasen

Am Mittwoch trafen sich Henner Wasmuth, der Leiter des Staatlichen Bauamtes Amberg-Sulzbach, sein Mitarbeiter Hannes Neudam und Bürgermeister Stephan Oetzinger zum Ortstermin. Was augenfällig ist: Die 60 Jahre alte Brücke ist marode. Beton platzt ab, Bewehrungseisen liegen frei, Hohlstellen, offene Fugen und undichte Fahrbahnübergänge tun sich auf. Als Folge einer nicht mehr funktionsfähigen Abdichtung des Überbaus sind auch Querspannglieder verrostet.Die Fachleute bewerten den Zustand mit der Note 3,0. Das bedeutet auf der Skala von 1 bis 4 mittel- bis kurzfristigen Handlungsbedarf. Wasmuth drückte es so aus: "Die Brücke könnte in fünf Jahren in Rente gehen". Leider muss das nun früher passieren.Bereits 2004 waren nach einer Überprüfung die Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h und die Tonnenbeschränkung auf 7,5 Tonnen notwendig geworden. Nun weist das Bauwerk auch viele statische Defizite auf. Das macht umgehend eine Reduzierung der Verkehrslasten erforderlich. "Wir haben in unserem Einzugsbereich etwa 1000 Bauwerke mit Handlungsbedarf, aber nun hat die Manteler Brücke Vorrang", betonte Wasmuth. Das bedeutet: Spätestens ab Ende nächster Woche geht die vom Bauamt eingerichtete einspurige Verkehrsführung mit Ampelregelung in Betrieb. Der Verkehr kann dann nur noch abwechselnd einspurig über die Brücke. Das bleibt so lange, bis eine neue Querung steht.Die Behördenvertreter versprachen Oetzinger, die Planungen zügig voranzutreiben. Doch weil das Bauwerk in einem FFH-Gebiet liegt, sind umfangreiche Abstimmungen erforderlich. Das kann dauern. Sollte eine Planfeststellung nötig sein, ist mit Jahren zu rechnen. Die Problematik ist den Mantelern von der Ortsumgehung bekannt, bestätigte Oetzinger, der nicht in Jubelstürme ausbricht: "Aus Sicht des Marktes und seiner Einwohner ist die Ampelregelung an der Brücke alles andere als erfreulich, aber aufgrund der Sicherheit alternativlos. Das Staatliche Bauamt ist nun als zuständige Behörde am Zug. Wir fordern eine zügige Planung und vor allem eine sehr schnelle Umsetzung eines Neubaus, da die Brücke für unseren Ort von großer Bedeutung ist."Die Fachleute raten Autofahrern zu Umwegen. Die Manteler machen sich schon Gedanken, wie es sein wird, wenn sie zu Hauptverkehrszeiten auf die Staatsstraße einbiegen wollen und sich die Autos wegen der Ampel zurückstauen. Das Problem soll durch relativ lange Grünphasen auf der Manteler Seite gelöst werden. Wasmuth und Neudam versprachen, dass sich Bürgermeister Oetzinger jederzeit bei ihnen melden kann, wenn es doch zu größeren Problemen kommen sollte, damit man Abhilfe überlegen könne. Ein unwillkommener Zufall ist, dass für kurze Zeit die zweite Brücke Richtung Weiherhammer wegen Betonarbeiten komplett gesperrt werden muss. Das wäre sonst eine Alternative für Manteler, die nach Weiherhammer fahren. Außerdem ist auf Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmer zu hoffen, für den Fall, dass sich der Verkehr doch zurückstaut. Dann sollten die aus Weiden kommenden Autofahrer auch mal Autos aus der Freihunger Straße in Mantel einfahren lassen.