Vermischtes Mantel

09.05.2017

27

0 09.05.201727

Das Paar hat sich in Augsburg kennengelernt, wo vor einem Jahr die standesamtliche Trauung stattfand. Seit September leben Sabrina und Christian in Mantel. Beide verbindet das Interesse an Fremdsprachen. Die Trauung vollzog Dekan Johannes Lukas . Als Trauspruch wählte das Paar ein Zitat des Dichters Ovid: "Hundert Gründe gibt es, warum ich immer verliebt bin." Das Motto des Paares: "Täglich gibt es genügend Gründe, sich immer wieder ineinander zu verlieben." Michael Bertelshofer an der Orgel, Franz Lahm mit Trompete und Sopranistin Gertrud Werner gestalteten den Gottesdienst. Anschließend freuten sich beide über Tauben, die in einem herzförmigen Käfig auf ihren Flug warteten und genossen mit ihren Gästen im Park bei der Kirche Sekt und Häppchen.Zum Glück passte das Wetter, denn das Paar war mit einer Kutsche, gezogen von zwei Friesen, zur Kirche und auch zur Feier in den Gasthof Lehner in Rothenstadt gefahren. Die Flitterwochen werden im Sommer in Österreich verbracht.