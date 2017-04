Vermischtes Mantel

11.04.2017

Jagdpächter und Grundeigentümer müssen an einem Strang ziehen. In diesem Fazit stimmten Michael Schiffer, Vorsitzender des Jagdschutz- und Jägerverbandes Weiden-Neustadt , und Josef Fütterer, Kreisobmann des Bauernverbandes (BBV) , in der Jahreshauptversammlung der Jägerorganisation in der Mehrzweckhalle Mantel überein. Das Thema Schwarzwildbejagung zog sich von der Hegeschau bis in die Mitgliederzusammenkunft wie ein roter Faden.

Sauberes Futter wichtig

Hornklänge bei Nichtjägern

Strengere Jägerprüfung

Nach Fütterers Worten lamentieren die Landwirte deshalb so über das Schwarzwild, weil es vor allem im Grünland durch die Verletzung der Grasnarbe Schaden anrichte. Unbehoben verunreinige dieser das Futter. "Sauberes Grünfutter ist Voraussetzung für Qualitätsmilch." Die Schäden seien häufig so groß, dass sie einen Maschineneinsatz erfordern. Diesem wiederum stehe das EU-Grünlandumbruchverbot entgegen. Ein Dilemma. "Ich hoffe, ihr Jäger macht mit demselben Elan weiter, um der Schwarzwildplage Herr zu werden", lautete Fütterers Appell.Alois Lukas, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Jagdgenossenschaften im BBV, der als Stadtrat auch den Weidener Oberbürgermeister vertrat, lobte die Waidleute für die fleißige Bejagung der Rehe. Wenn man Wildschweinen mit Saufängen nachstelle, sei das "Entsorgung von Wild". Der Manteler Bürgermeister Stephan Oetzinger verortete die Jagd im Spannungsfeld der Interessen von Revierpächtern und Grundeigentümern. Wie die Bauern leisteten auch die Jäger "einen wertvollen Beitrag zur Brauchtums- und Heimatpflege, für die Natur und zur Gestaltung unserer Kulturlandschaft".Bei allem Fleiß in der Schalenwildbejagung war es BJV-Vorsitzendem Schiffer ein Anliegen: "Wir müssen uns auch um das Niederwild kümmern." Lebensraumverbesserungen für Hase, Fasan und Rebhuhn seien nur in Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern möglich. Der Jäger-Chef beklagte, dass das für die Trophäenbehandlung benötigte Wasserstoffperoxid jetzt als Gefahrstoff gelte und deshalb nicht mehr zu kaufen sei. Beim Thema Jagdschutz gegen freilaufende Hunde erinnerte Schiffer die Mitglieder an ihren Einfluss auf das öffentliche Ansehen des Waidwerks: "Sie tun der Jägerschaft keinen Gefallen, wenn Sie einen Hund erschießen." Besser sei es, vernünftig mit den Hundebesitzern über die Gefahren für das Wild zu reden.Öffentlichkeitsarbeit in einer anderen Richtung betreiben die beiden Jagdhornbläsergruppen, laut Schiffer "unser wichtigstes Marketinginstrument". Wolfgang Hohlmeierund Otto Uhlberichteten von den Auftritten, die auch bei nichtjagdlichen Organisationen immer beliebter würden. Hundeobmann Gerhard Greim, der in Zusammenarbeit mit dem Jagd- und Begleithundeverein Bechtsrieth für die Hundeausbildung zuständig ist, freute sich, dass jetzt wieder mehr Jagdhunde im Lehrgang seien. Schießobmann Roman Sittl kündigte an, mit verschiedenen Angeboten das jagdliche Schießen verstärkt in den Fokus zu rücken. Kassenprüfer Gunther König bescheinigte Schatzmeister Hans Lehner ordnungsgemäße Buchführung. Rainer Radies berichtete von 229 Wildbret-Strahlenmessungen im vergangenen Jahr. In 16 Prozent der Fälle, nämlich 38-mal, sei der gesetzliche Grenzwert von 600 Becquerel überschritten worden. Dieses Fleisch wird entsorgt.Auf Neuerungen in derwies Hans Trottmann, Leiter der, hin. Vor allem im Lebensmittelrecht und in der Waffenkunde seien die Anforderungen durch sogenannte K.-o.-Fragen im Mündlichen verschärft worden. Unter Umständen reiche nun ein einziger Fehler zum Nichtbestehen. Die Kreisgruppe habe zwei zusätzliche Ausbilder für die Waffenhandhabung angeheuert. Den derzeitigen Jägerkurs besuchten 20 Teilnehmer. Im letzten hätten von 25 Beginnern 22 dasbestanden.Die beiden Bläsergruppen des Vereins bildeten an diesem Abend unter dem Kommando von Hornmeister Wolfgang Hohlmeier einen gemeinsamen Chor und ließen Jagdsignale durch die Mehrzweckhalle schallen.Zum Artikel über die