Vermischtes Mantel

04.05.2017

9

0 04.05.2017

Die Firma Waagen-Janner führt Sohn Siegfried weiter. Emmi arbeitete nach der Schule auf dem elterlichen Bauernhof und wollte auch in eine Landwirtschaft einheiraten - aber das Leben schrieb ein anderes Drehbuch für sie. Nach der Hochzeit kümmerte sie sich um das Geschäft am Marktplatz, das mit Fahrrädern und Zubehör, Porzellan, Haushaltsartikeln, Geschenkartikeln, Schulbedarf und Zeitschriften ein kleines Kaufhaus war. Aus der Ehe gingen zwei Söhne und eine Tochter hervor. Mittlerweile komplettieren sechs Enkelkinder die Familie. Seit der Schließung des Ladens, kümmert sich Oma Emmi verstärkt um die Enkel. Friedrich Janner hat den Ort Mantel maßgeblich mitgeprägt. Er war zwölf Jahre lang zweiter Bürgermeister, hat den OWV-Zweigverein und die Musikgruppe gegründet und war evangelischer Kirchenvorstand.Emmi Janner spielte Hackbrett, wirkte in der Frauensinggruppe von Rosemarie Biller und im evangelischen Kirchenchor mit. Den Jubelgottesdienst zelebrierte Pfarrer Andreas Ruhs , gefeiert wurde im Gasthaus "Zur Post". Es gratulierte dritter Bürgermeister Richard Kammere r, der Männergesangverein unter Leitung von Michael Bertelshofer sang dem Jubelpaar ein Ständchen. Friedl Janner sieht sich gerne alte Fotos von Mantel an und schwelgt in Erinnerungen. Auf seine Initiative hin kam auch die Ortschronik heraus. Emmis Familie besteht noch aus fünf Schwestern und einem Bruder, die Familie von Friedrich zählt noch auf drei Brüder und zwei Schwestern.