23.05.2017

Ein Prosit auf Berta Koller

Mantel . (sei) Berta Koller feierte 85. Geburtstag. Sie wurde am 19. Mai 1932 in Dürnast geboren und wuchs mit zwei Schwestern und einem Bruder auf. Nach der Schule und dem Pflichtjahr arbeitete sie bis zur Rente in der Reinigung Negnal.1952 heiratete sie Josef Koller . Das Paar hatte sich beim Tanz im Pöppl-Saal kennengelernt. Zur Familie gehören vier Kinder, acht Enkel und fünf Urenkel. "Meine Familie ist mein ein und alles", sagte die Jubilarin. Sie ist am liebsten zu Hause, erledigt ihren Haushalt, pflegt mit Leidenschaft ihren Garten und freut sich, wenn die Kinder zu Besuch kommen. Im Juni feiern die Kollers eiserne Hochzeit.Glückwünsche überbrachte Bürgermeister Stephan Oetzinger . Dazu kamen Gratulanten von KAB und Pfarrgemeinderat. Die Jubilarin empfing bei Sonnenschein ihre Gäste auf der Terrasse und stieß mit Sekt auf ihren Jubeltag an.