Vermischtes Mantel

10.05.2017

Pfarrvikar Bruno Kasongo feierte mit 75 Männern und Frauen in der Pfarrkirche das Gedenken an ihre Erstkommunion, die bei drei Jubilarinnen sogar 80 Jahre zurücklag. "Es ist eine Ehre für uns, Sie begrüßen zu dürfen", sagte Kasongo. "Wir sind getauft. Jubelkommunion bedeutet für uns, ja zu Jesus zu sagen - für immer. Das wird durch so einen Tag bestärkt." Viele Teilnehmer leben in Mantel oder Umgebung, andere kamen aus Fellbach, Holzkirchen, Bayreuth, Schwandorf, Regensburg, Koblenz oder München in ihre ehemalige Pfarrei. Nach der Messe zogen die Jubilare hinter der Blaskapelle Etzenricht zur Wiedersehensfeier in die Mehrzweckhalle. Bild: hok