02.05.2017

Eine würdige, aber kindgerechten Feierstunde in der Schulaula war der Rahmen für die Vorstellung des Kinderkirchenführers. Erarbeitet hat ihn die vierte Klasse des Jahres 2016.

Im Projekt "Kirchenraum-Pädagogik" haben der ehemalige Schulrat Ottmar Braun, der ehemalige Rektor Gotthard Betz zusammen mit Lehrerin Kerstin Liebl und den Schülern vor fast einem Jahr die Moritzkirche besucht. Die Pädagogen hatten den Kindern aber nicht die Kirche erklärt, sondern die Kinder sollten die Stimmung in der Kirche entdecken. "Es ist so still hier, es gibt so viel Gold und Engel, es sieht aus wie in einer Oper", stellten die Kinder fest.Was die Buben und Mädchen nach dem Projektvormittag in ihre Hefte geschrieben, gezeichnet und gemalt hatten, schien Braun zu schade, um es nicht der Öffentlichkeit zugängig zu machen. Der Förderverein St. Moritz mit Harald Puckschamel an der Spitze stand hinter der Idee, daraus einen Kirchenführer von Kindern für Kinder zu fertigen. Von jedem der 22 Schüler ist im Büchlein, dessen Layout kostenlos Andreas Fenzl erstellt hatte, ein Beitrag enthalten. Braun forderte die Gäste auf, für zwei Euro den Kirchenführer zu erwerben und dann die Kirche mit den Augen der Kinder zu betrachten. "Sie werden ein tolles Erlebnis haben". Rektorin Elisabeth Graßler ist stolz auf ihre ehemaligen Schüler. "Ihr seid nun kleine Autoren." Sie fand es gut, dass der Kirchenführer mit den Originalhandschriften der Kinder gedruckt wurde. Alle Anwesenden gewannen die Erkenntnis: St. Moritz ist ein Ort des Gebetes und der Stille in unserer lauten Welt. Einige beteiligte Schüler stellten Auszüge aus dem Kirchenführer vor. Zweite Bürgermeisterin Rita Steiner erinnerte sich, wie sie schon als kleines Kind mit ihren Eltern ganz andachtsvoll in der Moritzkirche saß. Sie nannte das Heftchen "Moritzfibel". "Wir alle sind stolz auf unseren Ort, und ganz besonders auf das Kleinod St. Moritz", bestätigte sie. "Und natürlich auf die Schüler, die den Kirchenführer gestaltet haben. Ein wohl ganz einmaliges Projekt in der nördlichen Oberpfalz."Mit dem Lied: "Hallo, herzlich willkommen" hatte der Schulchor, bestehend aus Kindern der dritten und vierten Klasse, die Gäste begrüßt. Eine weitere Besonderheit der Feierstunde war, dass die Kinder mit Rektor a. D. Betz das Manteler Heimatlied einstudiert hatten und mit Gitarren- und Flötenbegleitung aufführten. Text und Melodie stammen von Karlheinz Müller, dem ehemaligen Chorleiter des MGV Mantel. Er verfolgte gerührt die Darbietung.Der Kirchenführer fand nach der Feierstunde reißenden Absatz und ist für zwei Euro bei Puckschamel in Mantel, Lerchenstraße 8, erhältlich. Den Druck hat die Raiffeisenbank, vertreten durch Theodor Körner, gesponsert.