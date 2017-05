Vermischtes Mantel

07.05.2017

Szenen wie aus einem bayerischen Heimatfilm: Weißblauer Himmel, Blaskapelle, Festdamen im Dirndl, Bürgermeister Stephan Oetzinger mit Amtskette. Grund ist die Segnung des neuen Löschfahrzeuges LF 20, das mit seinen Kollegen aus Eschenbach und Neustadt die Bürger begeistert.

Stellvertretender Feuerwehrvorsitzender Richard Kammerer erinnerte an den 31. März. "Damals haben gestandene Mannsbilder zum Teil mit Tränen in den Augen vor dem Landratsamt auf die neuen Fahrzeuge gewartet." Siegfried Janner, Kommandant der Manteler Floriansjünger, betonte, wie schwierig es war, dass für die drei Wehren Mantel, Neustadt und Eschenbach genau die passenden Fahrzeuge gebaut wurden. "So entstand eine echte Kameradschaft zwischen den Feuerwehren." Pfarrer Andreas Ruhs betonte: "Wenn es um die Rettung von Menschen geht, kennen die Helfer keine Grenzen. Moderne Fahrzeuge sind toll, aber sie brauche Menschen, die sie bedienen." Zusammen mit Stadtdekan Johannes Lukas segnete er das Manteler Löschfahrzeug. Heinrich Hallhuber von der Firma Lentner überreichte Oetzinger einen symbolischen Schlüssel für das neue Fahrzeug und bedankte sich für die harmonische Zusammenarbeit.(Video: Jürgen Masching)"Heute ist ein besonderer Tag für den Markt Mantel und den Landkreis", freute sich Oetzinger. "Nach 30 Jahren haben wir für das Tanklöschfahrzeug einen Ersatz beschafft, der nicht alltäglich ist. Durch die Zusammenarbeit der drei Gemeinden gab es erheblich höhere Zuschüsse vom Freistaat Bayern und vom Landkreis Neustadt. Das zeigt die Anerkennung der Feuerwehr im Kreis und in Bayern". Kreisbrandrat Richard Meier blickte stolz auf die drei modernsten Fahrzeuge des Landkreises. "Diese Fahrzeuge dienen nicht nur der Feuerwehr, sondern der gesamten Bevölkerung". Spenden und Geschenke gab es vom Landkreis, der Firma Ludwig, Firma Lentner und von den befreundeten Wehren Neustadt und Eschenbach. Die Feier am Marktplatz, der Festzug und der Grillabend beim Feuerwehrhaus wurden musikalisch von der Jugendblaskapelle Roggenstein unter Leitung von Sepp Wolfrath gestaltet. Die Ehrengäste der Feier trugen sich in das Goldene Buch des Marktes ein. Begeistert erkundeten die Kinder das neue LF 20.